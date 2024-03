Raste broj žrtava jezivog terorističkog napada kod Moskve gdje je prema posljednjim informacijama ubijeno 133 osobe. Iako je odgovornost preuzela Islamska država, Rusija sumnja da je umiješana i Ukrajina. U koncertnoj dvorani bilo je oko 6 tisuća ljudi, koji su stigli na koncertu rock banda Piknin. No ubrzo su shvatili da od koncerta neće biti ništa, već počinje borba za život.

Prema snimkama četvorica muškaraca u maskirnim odorama s automatskim puškama pucali su na sve oko sebe ne birajući ciljeve. Uz to su bacali i zapaljive bombe. Tisuće su krenule bježati, tražeći izlaz iz dvorane. Teroristi su redom ubijali po hodnicima i prostorijama dvorane. Očevidac je rekao: "Na svoje oči sam vidio kako su teroristi ušli i počeli pucati. Na kraju su bacili Molotovljev koktel i sve se zapalilo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Teroristi su neke izravno ubili, a mnogi su se pogušili, jer je vatra zahvatila krov dvorane. Mrtva tijela bila su posvuda. Mnoge su majke pronađene u zagrljaju s djecom, jer su ih pokušale spasiti svojim tijelima.

Neki su svega postali svjesni tek danas. Anastasia Rodionova tek je dana postala svjesna što se dogodilo i kaže: "Tek sada shvatite koliki ste sretnik. Došla sam doma i kaput mi je bio sav krvav. Očito me netko zaštitio svojim tijelom." Odgovornost za napad preuzela je militantna islamistička skupina Islamska država, zbog kako kažu, ruskog odnosa prema muslimanima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Objavili su i fotografiju četvorice terorista prije odlaska u Moskvu. Oni su nakon bijega iz dvorane, ubrzo pronađeni. Čečenski vođa Kadirov pohvalio se da je čečenski bataljun Ahmat sudjelovao u uhićenju. Ruski predsjednik Putin rekao je: "Pokušali su se sakriti i kretali su se u pravcu Ukrajine. Tamo su prema preliminarnim podacima imali pripremljen prelazak granice na ukrajinsku stranu. Ukupno je 11 osoba privedeno". Putinova novinarka Simonjan objavila je i navodne snimke ispitivanja zarobljenih. Kod osumnjičenih su pronađene tadžikistanske putovnice. Jedan je rekao da je došao iz Turske.

Ubijao je kaže zbog novca, dobio je odmah pola milijuna rubalja, kasnije je trebao dobiti još toliko, što je ukupno oko 10 tisuća eura. Prijeti im smrtna kazna. Bilo kakvu umiješanost u napad odbacuje Ukrajina, koja se boji da će napad Putinu biti povod za eskalaciju sukoba. Glavni savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak tvrdi da Ukrajina nema apsolutno nikakve veze s ovim događajima. Ukrajinsku povezanost ne vide ni u Sjedinjenim Državama koji su o mogućim terorističkim napadima upozoravali početkom mjeseca. Putin je to tumačio kao miješanje u ruske izbore. U Rusiji su sva okupljanja otkazana, za sutra je proglašen dan žalosti. Uz sućut ubijenim, Rusi traže samo jedno- odmazdu. Upravo to obećava i ruski predsjednik i poručuje: "Svi izvršitelji, organizatori i nalogodavci ovog zločina bit će s pravom i neizbježno kažnjeni. Tko god oni bili i tko god ih vodio". Napad je osudila Međunarodna zajednica, to je najsmrtonosniji teroristički napad u Rusiji, od napada na školu u Beslanu 2004-te kada su ubijene 334 osobe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa