Nakon 10 godina ponovno će se organizirati veliki vojni mimohod. Najavio je to prvo ministar obrane Ivan Anušić, a onda i premijer Andrej Plenković.

Odmah je reagirao predsjednik Zoranu Milanović i podsjetio da je 2015. organizirao vojni mimohod, ali HDZ je tada bio protiv, a sada hoće svoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrhovna zapovjednica, Kolinda Grabar Kitarović, bila je na čelu vojnog mimohoda prije gotovo 10 godina.

Foto: RTL Danas

Potom se priključila tadašnjem premijeru Milanoviću te u sat i pol dugom spektaklu pratila svu moć hrvatske vojske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Između ostalog - tenkovi M-84, haubice, raketni bacači, MIG-ovi, 300 vozila i 3000 sudionika prošlo je Vukovarskom ulicom u Zagrebu.

Foto: RTL Danas

A sada Vlada to želi ponoviti iduće godine.

"I onda ćemo ovu godinu u kojoj imamo velike obljetnice, 35 godina od 30. svibnja 1990., i kada imamo 30 godina od pobjedničke operacije Bljesak i Oluja, prikazati hrvatskoj javnosti što je hrvatska vojska danas", rekao je premijer Andrej Plenković.

Glavni organizator 2015. bio je SDP-ov ministar obrane Ante Kotromanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Danas

Prisjeća se da se nije sve išlo glatko s tadašnjom predsjednicom.

Sve do ključnog sastanka na kojem je bio i general Ante Gotovina pa objašnjava: "Gospođa Grabar Kitarović se u startu protivila toj ideji pod pritiskom HDZ-a. Imali smo više sastanaka na tu temu. Mi smo donijeli odluku o organizaciji mimohoda u Vili Weiss".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ se nastavio protiviti, kaže Kotromanović, a to je je trenutak kada treba pokazati da smo složni i braća.

'Karamarko i HDZ protiv'

"Nažalost protivilo se tadašnje predsjedništvo HDZ-a na čelu s Karamarkom, zajedno sa Vučićem, sa braniteljskim udrugama. Oni su se bojali u tom trenutku da to ide u korist SDP-a", rekao je Kotromanović.

Premijer Plenković pak nije odgovorio na pitanje odakle zaokret oko organiziranja vojnog mimohoda. Ali je komentirao očekuje li protivljenje sadašnjeg predsjednika.

"Ne zanima me", odgovorio je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Danas

A na našu opasku da smo mislili da će reći da Milanović neće biti predsjednik dodaje: "Neće biti predsjednik, a može se on protiviti već sutra".

No neće, podržava proslavu hrvatske pobjede u ratu, ali nije propustio kritizirati one koji su okrenuli leđa mimohodu njegove Vlade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tada je novopečeni član Vasinog i Karamarkovog HDZ-a, koji se vratio u HDZ nakon što je bio ne znam gdje, Kissinger iz Antunovca, bio u mimohodu protiv mimohoda. On se to ovog puta usudio najaviti bez mene. Što bih ja sad trebao reći da ću to spriječiti? Ma ne...", objašnjava Zoran Milanović, predsjednik Republike.

Foto: RTL Danas

Deset godina nakon velebnog mimohoda u Zagrebu, vojska će pokazati puno moderniju opremu.

Stigao je 8. borbeni avion Rafale, pohvalio se ministar obrane na Facebooku, baš kao i druženjem s Gotovinom uoči božićnih blagdana.

Foto: Mimohod Oluja

Pred kamere danas nije htio stati i objasniti je li desetljeće prije bio protiv pokazivanja onoga čime se oružane snage ponose.