'SVE ĆE ZABLOKIRATI' / Najveća hrvatska bolnica u problemima! Stručnjak: 'Nemaju ti ljudi morala, njima je to ratno polje'

Najveća hrvatska bolnica u novim je problemima. Nakon hakerskog napada oboljeli od karcinoma danima nisu mogli na zračenje. Nestali su planovi njihova liječenja. No, čudi zašto je javnost to doznala tek sada, a to nije jedini problem na Rebru. Iz SOA-e su rekli da nije utvrđena šteta na informacijskim sustavima napadnutih tijela. Iz bolnice su uvjeravali da pacijenti nisu bili i neće biti ugroženi, pa ipak se dogodilo i jedno i drugo. Kakav je tumor bio na početku, koliko je zračenja bilo, koji dio se zrači, kada, koliki je tumor sada….mnogi bolesnici nijedan od ovih odgovora nemaju. Ok, neka stane autobusni kolodvor, ali ipak bolnica. Na pitanje je li to nešto što se često događa, Bruno Pavić, sigurnosni stručnjak, odgovara: "Nemaju ti ljudi morala i ti ljudi nemaju kočnicu. Zapravo, njima je to sve skupa jedno polje ratno di oni djeluju i njima zapravo nije bitno je li bolnica, je li dječji vrtić. Oni će sve zalokirat." Više u prilogu Ružice Đukić