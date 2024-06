Niti dva sata vožnje od Zagreba nalazi se Nagykanizsa ili Velika Kaniža. Prije 20 godina bila je to apsolutna meka šopinga za Kontinentalnu Hrvatsku, a sad je od cijele trgovine ostala samo srednja trgovačka škola. Zašto Hrvati više ne kupuju u Mađarskoj i kako Mađari žive provjerila je Petra Mlačić Vučemilović-Jurić.

Ne samo da se jako dobro snalaze nego su i prilično povezana zajednica. Sve zajedno u Mađarskoj ima otprilike 50 tisuća Hrvata. U području od granice do Kaniže ima ih otprilike šest tisuća. Problem je, kažu, što mladi odlaze. Međutim, ovdje su mladi Hrvati iz Mađarske iz tamburaškog sastava koji su došli ovdje samo zbog nas. Dok oni sviraju, ja ću dočekati svog večerašnjeg gosta Lacija Gulasa. Dugogodišnjeg bivšeg novinara, dakle bivšeg kolege koji, kako kaže, u ovom trenutku spava u Mađarskoj, a živi u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kao što ste rekli, živim u Hrvatskoj i u Mađarskoj, ali spavam je u Mađarskoj."

Prvo važno pitanje gdje točite gorivo? S obzirom na to da današnje cijena je pokazala da je u Hrvatskoj četiri centa jeftinije nego u Mađarskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I još više je jeftinije tako da u Hrvatskoj točim gorivo i u službeni auto i u privatni."

Dakle, zaista više nema onoga da Hrvati dolaze u Mađarsku u šoping. Sve je obratno?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dolaze dolaze, ali nemaju dovoljno informacija. Zbog toga dolaze ovdje, a mislim da se vraćaju razočarani."

Ima li ovog obrnuto, gdje Mađari ipak dođu u neke jeftinije trgovine u Hrvatskoj u ovom trenutku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Evo za sada, što znam što je jeftinije u Mađarskoj, to je pivo i sok, a sve drugo u Hrvatskoj je isplativije."

Kada se to dogodilo u Mađarskoj? Govore nam da je u posljednjih pet godina skočila cijena života za tridesetak posto. Je li to bilo lani, preklani?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, to je krenulo od korone. Kada je bila korona, to je skočilo sve gore. Onda su se malo umjetno stvari odvijale, dakle utjecaji i politike i svega toga. Dakle, pozivali su se i na rat i na sve to. Ja mislim da su to iskoristili i trgovci i proizvođači da povećaju cijene."

Vjerujem da vas nije strah pričati. Danas smo pokušali doći do bilo koga tko može barem malo s nama komentirati politiku? Nitko nije htio spomenuti Orbana. Zašto je to tako?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam. Ne znam zašto je to tako. Najvažnija pozadina je toga da državna televizija ima takozvani monopol i oni lansiraju samo one vijesti koje su za Vladu povoljne."

To je ta informacija o tim slobodama medija koji su zaista na niskoj razini u Mađarskoj, vi to osjetite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je problematično pitanje. Ljudi dobiju neke informacije koje oni misle da treba. Nemaju pogled na cjelokupni život."

Sveukupno, ako usporedite život u Hrvatskoj i život u Mađarskoj ne samo po cijenama, nego i po kvaliteti života. Što vam se čini gdje se bolje živi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je teško, to je kao pitanje prosjeka. Što se tiče životnog stila, ja mislim da je u Hrvatskoj puno ljepše živjeti nego u Mađarskoj."

Hvala vam puno. Moram reći da to lijepo zvuči kad netko kaže. Ipak, ono što sam obećala Hrvatima u Mađarskoj da ću reći da im je jako važan most preko Mure i da se nadaju da će se i to dogoditi u sljedećih nekoliko godina, što će još više povezati Hrvate.