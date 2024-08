Odlazak na rad u Njemačku prije desetak godina bio je masovna pojava u Babinoj Gredi. Ipak, sada se sve više ljudi vraća u taj dio županjske Posavine, a lokalni vrtić je tijesan.

U Babinu Gredu vratilo se nekih dvadesetak obitelji, mnogi su u postupku povratka, a mnogi o tome intenzivno razmišljaju. Velika je to brojka za općinu Babinu Gredu koja ima oko 2.800 žitelja, što je velika pobjeda. Razgovarali smo o tome s načelnikom Josipom Krnićem.

Čime to općina privlači svoje Babogredce?

"Ključ svega je razvoj gospodarstva. U proteklih 10 godina dovukli smo prave investitore koji nisu spekulirali, nego su u Babinu Gredu uložili znatna sredstva. S tim razvojem gospodarstva razvila se i infrastruktura - velike firme, od Uni Viridasa do Florian grupe, prvi hektari plasteničke proizvodnje, u začetku je i probni rad tvornice autodijelova. Posebno me veseli da su se mladi ljudi vratili s poduzetničkim idejama, to mi imponira. Donose duh poduzetništva ne samo u Babinu Gredu, nego i Hrvatsku, a smatram da nam je upravo to falilo."

Sami ste radili u Njemačkoj pa ste se vratili u Babinu Gredu. Osjećate tu priču i potrebu. Što Općina čini za mlade ljude?

"Pogledajte samo. Od stipendija studentima koje 10 mjeseci dajemo po 200 eura, od kupovine radnih bilježnica za svu djecu osnovne škole, do izgradnje dječjeg vrtića, infrastrukture i svega što je uvelike potrebno mladim obiteljima. Da ne zaboravimo, za svako novo rođeno dijete, izdvajamo sredstva. Mi smo mala općina, ali siguran sam da ćemo jačanjem gospodarstva imati veći financijski kapacitet i da ćemo u budućnosti više ulagati u mlade. Nismo dizali cijene na inflaciju, ostale su iste. Sufinanciramo dječji vrtić, roditelji plaćaju pola. Poduzimamo niz mjera. Mora biti sinergija svih nas u Republici Hrvatskoj, a pogotovo u Slavoniji."

Velika je priča o geotermalnim izvorima koji bi trebali biti značajan projekt.

"Ne da je značajan. To je projekt širih razmjera, ne samo za Babinu gredu, nego sva okolna mjesta. Projekt je 90 % dogovoren - dvije respektabilne firme, jedna domaća i inozemna. U sljedećih 5 godina trebalo bi se uložiti oko 200 milijuna eura u geotermalne izvore."

