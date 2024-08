Na Viru za sutra proglašen Dan žalosti. Odvjetnik vozača: 'Žalit ćemo se na odluku'

Dan nakon strašne nesreće na Viru, u kojoj je mlada majka izgubila život, a njezin suprug i troje djece ozlijeđeni, priveden je 29-godišnji vozač.

Ispitan je u Državnom odvjetništvu i pred sucem istrage Županijskog suda u Zadru te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Prijeti mu kazna od 3 do 15 godina zatvora. Podsjetimo, sumnjiči se da je nesreću skrivio u alkoholiziranom stanju, a otac i dvoje djece zadobili su teške tjelesne ozljede.

Trogodišnjem sinu život je još uvijek ugrožen i iz Zadra je prevezen u Split na odjel pedijatrijske intenzivne skrbi. 11-mjesečni dječak ima lakše ozljede.

Općina Vir za sutra je proglasila Dan žalosti. Odgođen je i subotnji program u sklopu Virskog ljeta.

"Moram istaknuti da se on nalazi u teškom psihičkom stanju. Sudac istrage mu je odredio pritvor od 30 dana. Kratko je iskazao svoju obranu, nije odgovarao na pitanja. Naravno imamo rok od 30 dana, odnosno tri dana, na što ćemo se mi žaliti", rekao je odvjetnik vozača Davor Ukalović.

"Riječ je o situacijama kada postoji mogućnost ponavljanja kaznenog djela što je utvrđeno na temelju do sad prikupljenih dokaza u postupku. Točna koncentracija alkohola u krvi u trenutku nesreće, brzina, situacija u kojoj se sve skupa dogodilo, način na koji se to dogodilo, to je sve ono što će se utvrđivati u predstojećoj istrazi", poručio je sudac istrage Županijskog suda u Zadru, Hrvoje Visković.

