Na suđenju Mamićima svjedočio bivši igrač Dinama: 'Šefe, zablokirat će mi račun, trebaju mi hitno pare'

Suđenje Zdravku Mamiću i ostalim optuženima za nezakonito izvlačenje novca iz Dinama na osječkom županijskom sudu nastavljeno je saslušanjem novih svjedoka. Govorili su o tome tko je u Dinamu bio broj jedan te kako su se dovodili i plaćali igrači, a nekih se detalja pak nikako nisu mogli sjetiti.

Marijan Vlak u Dinamu je bio gotovo sve, od igrača do prvog trenera. Kao skaut tražio je igrače zanimljive Dinamu, a sa Zdravkom Mamićem imao korektan odnos.

"Iako sa Zdravkom kad se radi, onda tu bude i turbulencija i svašta, bilo je tu i ružnih trenutaka, bilo je tu svega, međutim naša suradnja je bila vrlo, generalno korektna", kaže Marijan Vlak, bivši skaut NK Dinamo.

Mamić je, kaže Vlak, 1999. i 2000. godine imao i svoju agenciju u kojoj je skrbio o svemu potrebnom za pedesetak nogometaša.

"Od tih 50 je možda prošlo tri ili četiri, drugo su sve bili, na neki način na njegovom trošku, a na nekima se i napravio veliki posao, ako govorimo o Eduardu, o Modriću", kaže Marijan Vlak.

Svjedočio bivši igrač Dinama

Svjedočio je i Dario Zahora, kojem je Mamić bio menadžer dok nije ušao u upravu Dinama. Kao mladom igraču, menadžer i prijatelj bio mu je Mario Mamić, a plaća mu je, kaže stizala na račun sve do financijskih poteškoća kluba.

"Ja sam konkretno bio obaviješten od gospodina Mamića, došao mi je i rekao jedan dan – nećeš dobivati više novac na račun, dobivat ćeš u gotovini", kaže Dario Zahora, bivši nogometaš NK Dinamo.

Na konkretna pitanja je li mu Dinamo bio dužan novac, je li kome prodao svoja prava imidža i od koga je primao gotovinu, Zahora je odgovarao da se ne sjeća.

'Ja se ne sjećam...'

"Bez uvrede, ja se ne sjećam što je bilo prošli tjedan, a ne prije 20 godina što sam s nekim razgovarao, koliko je tko novaca dobi", kaže Zahora.

"Mlad ste čovjek", kaže predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović.

"Pa evo, Vi se ne možete sjetiti prije godinu dana tko je sjedio na ovom mjestu na današnji dan", kaže Zahora.

"Ja se sjećam", kaže Mirović.

"Zato Vi i jeste tamo, a ja sam ovdje", kaže Zahora.

Kada je Mamićev branitelj sudu predočio šest potvrda na kojima svjedok potpisom potvrđuje primitak 65 tisuća eura od Zdravka Mamića, Zahora se sjetio i situacije kada mu je prijetila blokada računa pa je otišao Mamiću.

"Šefe, zablokirat će mi račun, trebaju mi hitno pare i on kaže, sad ćemo mi to riješiti, ne brini. Nnazove Vesnu i Vesna kaže, ali šefe nemamo love, i on onako ljuto spusti, sad da ne izgovaram tu riječi, izvadi ne znam, 20, 30, 40, 50 tisuća eura iz džepa i da mi", kaže Zahora.

O funkcioniranju kluba svjedočio je i dugogodišnji član Izvršnog odbora Dinama Ante Todorić. Kazao je kako su se na sjednicama potvrđivale odluke Uprave, a da je glavnu riječ imao Mamić.

