Ugostiteljski objekti prazni, turisti bez ljetne ponude: Zašto Bačvice nisu spremne za sezonu?

Kako je to moguće? Na splitskim Bačvicama sigurno će i ove sezone biti kupača ali ugostiteljski objekti ostaju zatvoreni. Umjesto ljetne atmosfere i dobrog provoda, turiste će tako dočekati prazni i zapušteni prostori. Zašto nemaju minimalne tehničke uvjete i što kaže grad, a što država koja bi trebala službeno postati vlasnik?

A sada - zapušteni ugostiteljski objekti koji će dočekati i turiste na Bačvicama.

"Sramota, potencijalno početak je sezone pa možda netko preuzme najam", rekao je Steve iz Engleske. "Jednom riječju strašno", poručio je Petar Tomaš iz Splita.

Nekad su Bačvice bile sinonim za ljetnu zabavu, a Splićani se dobro sjećaju kako je to prije izgledalo. "Ovo je bilo dosta sređeno, kabine, imali smo svoju upravu ovdje koja je održavala ovo ovdje. Tu je bila i brijačnica i fotograf", rekao je Ante Bilić iz Splita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naime, ovaj objekt koji je sada u ovakvom stanju, on uopće nije zamišljen da bude takav. Ovo je trebao bit kupališni objekt prema projektu arhitekta Kuzmanića", pojašnjava Ranko Bosanac iz Splita. Kuzmanić je sigurno imao drugačiju viziju jer ugostiteljski kompleks Bačvice djelomično zjapi prazan. Nakon tridesetak godina država je provela upis pomorskog dobra te se kompleks ne smatra više gradskom imovinom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedan od gradonačelnika tog u to doba, to jest vlast tada nije se žalila. Da se žalila mogla je nešto promijenit. Prvo je to napravila država a zatim su pogriješile bivše vlasti što se nisu žalile", rekao je gradonačelnik Splita Ivica Puljak.

Ipak neki vlasnici unatoč svemu otvorili su vrata svojih ugostiteljskih objekata dok će država tek nešto napraviti onda kada službeno bude vlasnik i kada utvrdi u kakvom su stanju ove nekretnine.

"Ne možemo raspolagati s nekretninama dok se nije upisala Republika Hrvatska jedan kroz jedan jer bi onda mi bili oni koji su ne legalno radili. Kada se Republika Hrvatska upiše na tu nekretninu onda ćemo vrlo brzo reagirati i staviti taj prostor u funkciju", rekao je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Branko Bačić.

Dio kompleksa Bačvice u sred sezone očito će spavati "zimski san".

Tekst se nastavlja ispod oglasa