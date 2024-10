PAKAO NA BLISKOM ISTOKU / Na pomolu opasna prekretnica? Broj zaraćenih strana bi se mogao povećati

Nema smirivanja situacije na Bliskom istoku, Izrael je napao središte glavnog libanonskog grada. Ima žrtava. Istodobno, nakon što je Iran raketirao Izrael, u Tehenranu očekuju žestok odgovor. Izraelski premijer Netanyahu ranije je najavio bolan odgovor. Na to kakav će on biti pokušat će utjecati američki predsjednik Joe Biden koji je jučer tvrdio da neće podržati napad na iranska nuklearna postrojenja, ali danas više nije siguran. Bila bi to u ovom trenutku opasna prekretnica koja bi mogla povećati broj zaraćenih strana. Više u prilogu Nikoline Matošević