nikad kraja problemima / Još se čeka na otvorenje dugo iščekivanog mosta preko Cetine. Sad imaju novi datum, iz Hrvatskih cesta otkrivaju što se čeka

Most kakav dosad nije viđen u Hrvatskoj trebao je biti otvoren do kraja prošle godine, no na most iznad Cetine čekat će se još neko vrijeme. Završni radovi još uvijek traju