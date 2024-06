Više od pola milijuna turista trenutno odmara u Hrvatskoj. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i na Kvarneru, a mi smo provjerili što im nudi divan otok na sjevernom Jadranu.

Gužve u prometu nisu problem, jer kada se uskoči u more, ljeto može početi.

"Muž i ja budemo ovdje na plaži, dok se cure gore u bazenu kupaju, ima i tobogan, tako da imamo malo i svoj mir. I navečer idemo prošetati do grada na sladoled", govori Andrea Božić iz Zagreba.

Goste privlači priroda, ali i povijest

Hoteli su puni. Hotel u Krku s 236 soba rezerviraju pretežno Austrijanci, Nijemci, Talijani i Slovenci.

"Jučer smo bili puni do vrha, danas imamo nešto slobodnog, ali sutra se opet punimo. Gosti uglavnom najviše vole naš bazen, kao što vidite. To im je top i naša lokacija jer smo odmah uz more", kaže voditelj recepcije Aleksandar Hržić.

Goste privlači priroda, ali vole, kažu, šetati uskim uličicama i istraživati povijest grada.

"Ovo je jako lijepo mjesto, lijepo je more, stari grad. Tako da smo jako zadovoljni", navodi Vlastimir Barkik iz Češke.

Ugostitelji zadovoljni

Ugostitelji su zadovoljni jer gosti koji trenutačno borave u Krku su i dobri potrošači.

"Jedu dosta autohtona jela, riblja jela. Spremni su platiti i veću cijenu s obzirom na kvalitetu hrane", priča konobarica Valentina Mikula.

S druge strane, turisti koji dolaze godinama primijetili su da su cijene s prelaskom na euro prilično skočile. Za većinu su i dalje pristupačne, a hrana im je toliko dobra da su zbog nje počeli učiti hrvatski.

"Jedemo čevapčiće, ražnjiće. To je najbolje. Jedemo puno ribe, vino je ovdje jako dobro. Dolazimo iz Austrije, iz vinske regije", govori Johan iz Austrije.

A u Hrvatskoj je trenutačno ukupno 535 tisuća turista. Krk je među omiljenim destinacijama. Ovdje je danas zaronilo njih 96 tisuća.