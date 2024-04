Najmanja izlaznost na izborima u Slavoniji od samo 4 posto bila je na biračkom mjestu u Općini Negoslavci u 5. izbornoj jedinici. Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, od 455 birača, na ovom ih je mjestu glasalo samo 20.

Negoslavci - malo mjesto nedaleko Vukovara koje u analizi izbornih podataka upada u oči i po maloj izlaznosti birača. Na ovom biračkom mjestu izašlo ih je samo 20, odnosno 4 posto. "Ne znam zbog čega je to tako, ja sam kao i svaki puta izašla i ovaj puta na izbore i iskoristila svoje građansko pravo", kaže Ljiljana Vlaškalić iz Negoslavaca. Gospodin Božo Đurić kaže da on nije. "Nemamo za koga glasati, u sklopu Hrvatske, to je sve isto, 30 godina su jedni te isti, 30 godina", naglašava Božo iz Negoslavaca. Gospođa Svetlana Lazić bila je na biralištu i glasala, a kaže i da nije bila sama. "Ne znam što da vam kažem, bilo je možda 10, pola 11 – bilo je naroda", opisuje Svetlana iz Negoslavaca.

Pojašnjenje daje načelnik Općine. U Negoslavcima pravo glasa ima 871 osoba, a načelnik kaže da je to pravo i iskoristilo oko 50 posto birača. No, ne u V. izbornoj jedinici. Obrazlaže i zašto. "Na području Negoslavaca živi 983 osobe i od toga 97 posto stanovništva se izjašnjava kao pripadnici srpske nacionalne manjine", kaže Dušan Jeckov, načelnik Općine Negoslavci.

Oni su u istoj prostoriji birališta mogli izabrati hoće li glasati na biračkom mjestu u V. izbornoj jedinici ili u XII. koja obuhvaća nacionalne manjine. "Njih 416 se odlučilo da glasa za XII. Izbornu jedinicu, odnosno kao pripadnici neke od nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, preostali dio od 455 su se mogli odlučiti da glasaju za V. izbornu jedinicu", kaže Marina Stojnović, članica Izbornog povjerenstva Općine Negoslavci.

Za to se ipak odlučilo samo 20 birača. "Razlog zbog čega tih 50 posto nije izašlo jednak je razlogu zbog čega nisu izašli ljudi u Zagrebu ili u Splitu ili Osijeku ili u Vukovaru, gdje je isto 50 posto izašlo, a 50 nije", smatra načelnik Jeckov.

Gospodin Božo ponavlja zašto on nije. "Svi obećavaju kad su izbori, a poslije izbora, nitko, tko vas šiša, 4 godine nas nitko ne vidi – nitko", zaključuje Božo Đurić. Gospođa Svetlana kaže kako bi trebalo biti bolje, vjeruje u to, nada se i zbog toga, kaže i izlazi na izbore.

