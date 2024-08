Bili smo na 22. Vozočašću: Do Marije Bistrice putovalo više od 200 konja

Već 22 godine konjskim zapregama, nedjelju nakon Gospe, putuje se iz Zlatar Bistrice do svetišta u Mariji Bistrici.

Jutros je 150 konjskih zaprega putovalo do svetišta u Mariji Bistrici. Povod je bio 22. Vozočašće. Dominik Fuškala ovdje dolazi otkad zna za sebe. "Dan smo obavili bez problema, nije bilo nikakvih poteškoća", govori Dominik.

Nakon dolaska - misa na otvorenom i blagoslov konja, a onda su svi pohrlili u debelu šumsku hladovinu. Oboreni su rekordi posjećenosti. Više od 200 konja bilo je na ovogodišnjem Vozočašću, bilo je hladnokrvnjaka, toplokrvnjaka, a za one najmlađe – poniji. Osim ljubavi prema konjima na ovaj se način njeguje i tradicija na koju su mještani ponosni.

"Još daleke 1902. kad se otvorila željeznička stanica u Zlatar bistrici udaljenoj 5 km odavde. Pristizali su vlakom Romari, hodočasnici i prevozili se zapregama do Marije Bistrice evo u naše svetište", opisao je Josip Milički, načelnik Općine Marija Bistrica. A onda je prije 22 godine nekoliko entuzijasta ponovno počelo konjskim zapregama u nedjelju nakon Velike Gospe putovati do svetišta. Iz godine u godinu broj zaprega se povećavao i počeo privlačiti sve više uzgajivača konja.

Konjogojstvo je inače jedina stočarska grana koja u posljednjih nekoliko godina bilježi rast – a to posebno veseli uzgajivače. "Jako smo ponosni na to što svakog dana imamo sve više mladih uzgajivača i ne brinemo se za budućnost konjogojstva", govori Mijo Latin, predsjednik Saveza uzgajivača hrvatskog Posavca. Svjetlu budućnost predviđaju i u Ministarstvu poljoprivrede posebice zbog izdašnih poticaja koje im do 2027. godine planiraju isplatiti.

"38 milijuna eura za autohtone i zaštićene pasmine domaćih životinja, između ostalog i za konje te nekih 11 milijuna za očuvanje genetskih resursa gdje kroz potpore savezima jačamo njihovu infrastrukturu", rekao je Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede

Ove godine osim hrvatskih, stigli su i uzgajivači iz Slovenije, Mađarske i Austrije pa je tako manifestacija poprimila i međunarodni karakter. Već na iduće izdanje Vozočašća svi se jedva čekaju vratiti.

