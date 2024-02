Industrijsko otapalo početkom mjeseca stanovnicima elitnog kvarta uzrokovalo je glavobolje i mučnine.

"U šahtovima, u šahtovima od struje na ulici je izmjereno čak 40 ppm benzena, a iznad 1 je sve izrazito zapaljivo i eksplozivno. U obiteljskim kućama, na pojedinim lokacijama, u ormarima od struje je izmjereno 10, 14 i 15 ppm", ističe predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović.

Vatrogasci su intervenirali u nekoliko navrata, a nakon što su iz Vodovoda i odvodnje isprali vodovod na Srebrnjaku situacija je sanirana. Na teren je izašla i Vodopravna inspekcija koja je utvrdila da je došlo do onečišćenja organskim otapalima koja se koriste u profesionalne svrhe.

Iz Instituta Ruđer Bošković ne žele pred kamere. Međutim, u objavljenom priopćenju objašnjavaju kako Inspekcija nije otkrila kako je došlo do onečišćenja, kao ni da kod njih nisu utvrđene povišene razine benzena.

Inspekcija je uzorke uzela s dvije lokacije jednoj unutar Instituta i drugoj izvan njega. Kod tog sustava odvodnje spojeni su i vanjski korisnici objašnjavaju iz Instituta. To, čini se, nije bilo dovoljno dobar argument za Inspektorat, ali ni za građane.

"Imamo industrijsko otapalo, koje se koristi u kemijskoj industriji. Sigurno nije netko iz obiteljskih kuća pustio tako veliku količinu benzena u šaht", objašnjava predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović.

Analizom uzoraka pronađena je smjesa kemikalija koje se uobičajeno nalaze u naftnim derivatima kao što su dizelsko gorivo, benzin i razrjeđivač. Benzen je eksplozivan, vrlo lako zapaljiv i štetan za okoliš, a kod dugoročnog izlaganja i kancerogen.

"Ako je to temeljeno na analizama koje je radio Zavod za javno zdravstvo, onda je to nešto što nije zapravo problematično. Jer te koncentracije koje je Zavod izmjerio, nisu one koje bi predstavljale nekakav problem za ljudsko zdravlje", zaključuje toksikolog Zdravko Lovrić.

Međutim, tu su još neodgovorena pitanja kako je do zagađenja došlo, tko je ako ne Institut odgovoran te zašto Inspektorat misli da ipak jest. I ono što najviše zanima stanovnike hoće li se to ponoviti?