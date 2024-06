Bivši američki predsjednik Donald Trump na sudu u New Yorku proglašen je krivim za krivotvorenje isprava.

O tome što presuda Trumpu znači za predstojeće izbore razgovarali smo s profesorom Fakulteta političkih znanosti Zoranom Kurelićem.

Diskvalificira li ova presuda Trumpa? Može li on biti kandidat i biti izabran za predsjednika?

Može biti izabran. To je tip prijestupa koji mu omogućuje da se kandidira. Vidjet ćemo koji tip presude će biti, ali čak i ako je zatvorska kazna - što nitko živ ne očekuje - on se može žaliti. Žalbeni postupak može prilično dugo potrajati i on može biti izabran za predsjednika.

Kaznu ćemo čuti 11. srpnja, to je nekoliko dana prije stranačke konvencije. Postoji li mogućnost da ga se republikanci ipak odreknu?

To bi bilo gotovo nevjerojatno. Po ovome što smo vidjeli, dobar dio lidera Republikanske stranke stoji uz njega. Bilo bi nevjerojatno iznenađenje kada bi se to dogodilo.

Umanjuje li ovo njegove šanse za izbor ili situaciju može okrenuti u svoju korist?

Veliko je pitanje kad se budu radile precizna istraživanja je to što će raditi neovisni, koji nisu ni republikanci i demokrati, kako će glasati?

Postane li on predsjednik, može li anulirati ovu presudu i sam sebe pomilovati?

U ovom slučaju ne može zato što je presuda donesena na razini Države New York, nije na federalnoj razini. On kao predsjednik ne može anulirati sudsku presudu federacije koja je donesena na razini države. Puno su ozbiljniji drugi slučajevi. Georgia je izrazito ozbiljna jer tamo je optužen da je izravno pokušao preokrenuti rezultat izbora i druga vrlo važna optužba je ona da je upleten u 6. siječnja bio dio tog cijelog pokušaja da se opet zaustave izbori.

Možemo li očekivati odluke u ta dva slučaja do izbora?

Ne. Predloženi datum početka suđenja za Georgiu je 5. kolovoza, a to se još može pomicati i može biti da ne bude prihvaćen datum početka suđenja. Može se dogoditi da ni Georgia ni ovaj slučaj sa 6. siječnjem ne budu gotovi. Čak sam siguran da ni jedan ni drugi neće biti.

Cijeli intervju pogledajte u videu.