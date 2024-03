PROCVJETALA SEZONA / More već sad zagrijalo na 12 stupnjeva, turista ne fali. Turisti o cijenama: 'Noć je 90 eura, to je ok'

Odličan uvod u turistički Uskrs koji označava početak sezone i za koji će u Opatiji raditi gotovo svi hoteli. Najveći hotelski lanac otvorit će ih devet. Sobe su mahom rezervirane, a rezervacije svakodnevno stižu i za apartmane