Nedjelju su vjernici u Hrvatskoj proveli na misama, a s oltara nikad manje političkih poruka. Papa je u svojoj poruci Urbi et orbi pozvao na mir. O poruci Uskrsa s kanonikom Prvostolnog zagrebačkog kaptola, mons. Zlatkom Korenom, u RTL-u Danas razgovarala je reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić.

Dobrodošli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hvala vam lijepa. Sretan Vam Uskrs."

Hvala. Čuli smo danas papu Franju. Čuli smo, naravno, i druge biskupe po Hrvatskoj. Međutim, ono što je najjače odjeknula je njegova poruka mira. On je spominjao i Zapadni Balkan danas i tamo nekakve dubioze koje on traži da se riješe. Je li upravo to najvažnija poruka današnjeg dana ta potreba za mirom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najmoćnija poruka Uskrsa je poruka mira. Isusov uskrsni pozdrav je 'Mir vama'. Taj pozdrav nas povezuje sa svetkovinom duhova kada ga ponovno slušamo. Taj pozdrav nas vraća u božićnu noć kada slušamo 'Slava Bogu, a na zemlji mir ljudima'. Samo onda i samo tamo gdje smo kadri Bogu dati njegovo mjesto, oblikuje se mir za čovjeka. I čovjek onda ima svoje mjesto. Ovo je zbunjujući trenutak. Ne razlikujemo agresora od onoga koji pati. To je najveći problem ovog našeg svjetskoga trenutka. Da smo izjednačili žrtvu i onoga tko donosi nasilje, tko unosi nemir i strah."

Osim te poruke u crkvama diljem Hrvatske, danas nismo imali prilike čuti nikakve druge političke poruke koje bi se odnosile na situaciju u Hrvatskoj, s obzirom na to da je ovo danas zapravo prvi dan službene kampanje za izbore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa Crkva jasno progovara. Evanđelje koje smo slušali, slavlje Svetoga trodnevlja koje smo proživjeli, poruke biskupa, propovijedi, svećenika i biskupa. Poruke biskupa iz prošlih dana su danas jednako aktualne".

Što kažete na političare koje smo vidjeli danas u crkvi koje zapravo snimamo u crkvama samo za Božić, Uskrs?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bih se usudio reći da ih snimate za Božić i Uskrs, jer mnogi od njih redovito sudjeluju u nedjeljnim bogoslužjima. Ali tada nisu interesantni kamerama."

Želite reći da to nije dio kampanje?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bih rekao da bi slavlje euharistije bila kampanja, makar je danas sve kampanja pa ćete reći da je i ovo što ja sada govorim na neki način kampanja. Ali ono što je posebno dragocjeno i važno da si osvijestimo kako je Isus na križu rekao 'još danas ćeš biti sa mnom u raju'. I ja se s toga duboko radujem svakom od dionika hrvatskog društva koji je kadar odreći se grubosti ponižavanja omalovažavanja. Koji je kadar unositi ljepotu suživota i ljepotu, nekako ljepotu raja spuštati spuštati na Zemlju".

Samo ću Vas još kratko pitati u kojoj mjeri imate osjećaj da je ovaj konzumerizam za kojim svi trče, ipak nekako ukrao dio osjećaja Uskrsa?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bih rekao da je mogao ukrasti dio osjećaja Uskrsa jer Uskrs se događa u mome životu. On se događa tamo gdje, na primjer, svekrva kaže za snahu da je bolja od njezinoga sina, tamo gdje je snaha kadre reći: 'Imam divnu svekrvu', tamo gdje muž plače kada govori što sve supruga čini za njega i djecu, tamo gdje supruga kaže: 'Imam najljepšeg i najboljeg muža'. Tu se događa jedna ljepota. Ta ljepota se ne da izmjeriti. A rekao bih da sve ovo što se događa izvana, sve što se događa u oblikovanju košarice stola, običaje... Sva ta ljepota izvire upravo iz Evanđelja. Izvire iz Evanđelja koje ne dijeli, nego oblikuje zajedništvo."

Hvala vam puno na ovom razgovoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Molim. Sretan Uskrs."