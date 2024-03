Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanovićpoložio je vijenac i zapalio svijeću ispred spomen obilježja Josipu Joviću na Plitvicama u nedjelju povodom 33. godišnjice akcije „Plitvice“ i pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića.

"To što nisam pozvan ja, ajde, kampanja je. Ljudi imaju nečistu povijest. Radili su za državnike koje HDZ stavlja na stup srama. Nije pozvan načelnik Glavnog stožera, vojnik, vojničina. Od tri gospodina uz mene su Marko Lukić, prvi šef osiguranja Tuđmana. Bio je zapovjednik AT Lučko i pomoćnik ministra", komentirao je Zoran Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirao upozorenje DIP-a

"Na upozorenje DIP-a pridavat ću jednaku pozornost kao što je AP pridavao susretima Turudić-Mamić. Premijer je činjenice dobio od mene. Imamo protuustavnu patvorinu. Turudić je uhićen, presretnut, motren u teškom prijestupu", dodao je Milanović. "To upozorenje meni u političkom svijetu ima karakter ove bukve", dodao je predsjednik.

Poništavanje izbora nazvao državnim udarom

"Ako se usude, to je državni udar. Ova uzurpacija državnih novaca, plaćenje autobusa od ministarstva samo onima koji tu smiju biti je državni udar. To će se sve promijeniti 17. travnja.", poručio je Milanović. Ovo nisu činjenice. Netko je fantazirao, izmislio Ustav. Pitajte tko je to platio, tko su ti ljudi, tko to financira", rekao je predsjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Baš me zanima hoće li se AP dovući ovdje, nikad nije. Božinović, koji je bio kućni ljubimac Stipe Mesića, gdje je sada? Tu je da uzme vaš novac", komentirao je Milanović.

Najavio veće mirovine

"Pogledajte koje su profitne stope zagrebačkih i drugih banaka. Ako isplatite plaću od milijun eura, a imate bruto dobit od 100 tisuća eura. To je ogromna dobit. Taj novac odlazi iz Hrvatske, a mi ćemo se potruditi da stavimo rampu, kao na Plitvicama '91. Prosječna mirovina će biti 50 posto prosječne plaće", rekao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa