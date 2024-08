Strani je turist na Viru noćas sletio automobilom u more na pustom i nenastanjenom zapadnom dijelu otoka iza virskog svjetionika.

Policija je dojavu dobila u 3.13 sati, pa su sve službe žurno izišle na teren, ali za mladića u automobilu sa švicarskim oznakama bilo je već kasno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon očevida i odvoženja automobila, na mjestu nesreće ostaci su motornog ulja na mjestu gdje se 29- godišnji švicarski državljanin sinoć spustio cestom prema moru i poginuo.

"Ulaskom u desni nepregledni zavoj, brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima i stanju kolnika te je tom prilikom došlo do zanošenja i skretanja vozila s kolnika, pri čemu je s lijevom bočnom stranom udario u kameni usjek, to jest u kamenu obalu pri čemu je došlo do prevrtanja vozila na krov i upadanja u more", kaže Dražen Malčić, načelnik Prometne policije PU zadarske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Automobil se nalazio na stijenama na dubini od jednog metra. Prema neslužbenim informacijama, automobil u moru vidio je vozač automobila koji se kretao iza njega. On mu je prvi pokušao pomoći, nazvao policiju i hitnu. Ali, mladom vozaču nije bilo spasa.

"Na lice mjesta je pristupila i mrtvozornica, ali nije mogla utvrditi uzrok smrti te je naložila obdukciju koja će se tijekom dana obaviti u Općoj bolnici Zadar", dodaje Malčić jer je moguće da je smrt nastupila zbog utapanja, ali i zbog udarca uslijed prevrtanja automobila.

Dio obale iza virskog svjetionika je nenastanjen i po noći nepregledan, ali prometa očito ima.

"Svugdje okolo je motorno ulje. Ne znam da je nesreća bila ovdje, ja sam ovdje tek došla. Krenula sam plivati s mojim psima", kaže mlada Njemica Vicky koja se parkirala na samom tom zavoju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom automobilu koji smo zaustavili, ponovno su Nijemci.

"Ne bih se vozila ovdje po mraku jer je očito da je opasno", kaže Katarina, a njezina kćer Joeflang dodaje: "Mislim da bi trebali biti oprezniji ovdje zato što je opasno. Ali, tako je, kako je".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A, zapravo je tako da u Općini Vir kažu da se tamo i ne smije voziti osobnim vozilima.

"Postavljeni su znakovi zabrane prometa u oba smjera, na ulazu i na izlazu te dionice. Ta dionica ceste namijenjena je rekreativcima, isključivo za rekreativne svrhe i osobni automobili ne bi smjeli tamo ulaziti", kaže Ante Orlić, pročelnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vir i na konstataciju da je tamo ipak na desetke automobila zaključuje: "Ljudi ne poštuju znakove. A mi konstantno djelujemo na prevenciji takve situacije na terenu".

Iz ovoga slučaja, ali i toliko automobila koje smo mimoišli na toj rekreativnoj dionici, očito je da bi trebalo postaviti uočljivije znakove ili rampom ograničiti pristup dionici ako već nije predviđena za redovan automobilski promet.