Što kažete na cijenu nezaobilazne namirnice 'rezervirane' za Uskrs? 'Obavezna uz janjetinu'

U planiranom sadržaju uskrsne košarice svakako je i mladi luk. Proizvođačima, kojih u zadarskoj okolici i nije ostalo previše, ovogodišnji urod je dobar, pa se već nudi na tržnicama. Omiljeni dodatak toplom ili hladnom pečenju stoji isto kao i lani, pa ga se ljubitelji neće odricati.

Bili smo i u Polači, u kojoj je nekada skoro svaka obitelj uzgajala luk, a sada ih se time bavi najviše 15-ak. Razlog je - kao i uvijek u poljoprivredi - veliki troškovi uzgoja i veliki trud koji može pasti u vodu ako se poljoprivrednik za veći nasad nije osigurao za otkup.

"Koga, čega? Janjetine. S kim, s čim? S kapulicom mladom!" – tako glase stihovi popularne pjesme o evergreen kombinaciji za serviranje pečenja u Dalmaciji, ali i recept za većinu uskrsnih svečanih ručkova. Cijena kao i lani: vezica od 5 komada mladog luka – jedan euro.

Posađena u jesen, na proljeće je 'taman'

"Znam da je bila 5 kuna, dok su bile još kune. Ovo je sve abnormalno sa cijenama. Ali, svejedno ću je kupiti, moram. A i volim je. Volim je s pancetom, a za Uskrs je na obiteljskom stolu obavezna uz janjetinu, jaja i pogače", kaže Zadranka Irena Bauk Kapović, a Marija Balen iz obližnjeg Sv. Filipa i Jakova dodaje:

"Ja sam došla iz Zagreba. Već sam 20 godina tu i primila sam sve dalmatinske običaje. Kapulica i janjetina su obavezne, kao i šunka, moj zagorski dodatak. Sve skupa kombiniram. Inače jako volim mladu kapulicu uz svako jelo". 20-ak centi jeftiniji mladi luk u trgovačkim centrima konkurencija je OPG-ovcima na tržnici, ali Dragan se ne boji da neće prodati svoje povrće jer on ima stalne kupce koji su se navikli na njegove domaće proizvode iz Briševa.

"Ova je kapulica posađena u jesen, u deseti misec i sad je u proliće, kad su malo topliji dani, a Uskrs je ove godine malo kasnije, taman će biti prilika da se uzme. I bit će taman dobra za prodaju", smatra Dragan Surać koji je svakodnevno na tržnici na zadarskoj Relji. Mladi luk se sadi u rujnu ili listopadu. Tople zime ga znaju "servirati" na stol već za Božić, ali uglavnom izraste do ožujka i Uskrsa - saznali smo u Polači od jednog od većih proizvođača mladog luka.

Nema straha: Sav ovogodišnji mladi luk ide u prodaju oko Uskrsa

"Ove godine sam posadija oko 150 kila lučice. Jedna je lučica došla ranije, nju sam već uspija riješiti, prodati, a ova jedna će doć nakon Uskrsa", kaže Ante kojemu u polju pomažu i supruga i tri kćeri, pa je sve zajednički trud.

Nekada je svaka obitelj u Polači uzgajala mladi luk, a sada tek 10-ak do 15 obitelji. Poljoprivrednici smatraju kako imaju velike troškove za repromaterijal, pa onaj tko nema osiguranu prodaju, ne odlučuje se na veće nasade. A i sadnja nije nimalo lagan posao bez skupe mehanizacije.Na oko 2200 kvadrata ova je obitelju Polači posadila oko 75 tisuća sadnica luka, a svaka od ovih sadnica posađena je ručno! Stroj za sadnju stoji oko 100 tisuća eura, pa mu se ulaganje, kaže Ante, ne bi isplatilo ni do mirovine. Proizvođači često za sadnju kupuju male lučice, ali on u proizvodnji luka želi očuvati tradiciju. Inače proizvodi luk srebrenac, ali i žuti i crveni.

"Mi imamo i neke svoje domaće sorte luka koje već držimo godinama i onda od njih, mi kažemo hvatamo sime, i sijemo i sadimo, to je naše autohtono, domaće", poručuje Ante. Ovaj nasad, posađen prije mjesec i pol, za berbu će dospjeti u svibnju, pa nema straha da će se sav ovogodišnji mladi luk plasirati u prodaju oko Uskrsa.

