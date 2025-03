Mito, uhićenja i sudnice pa na glasačkom listiću: Tko to ipak ne odustaje od vlasti?

U rukama gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića projekti su i on želi četvrti mandat kako bi ih realizirao. Smatra da mu prepreka nije to što je prije četiri godine uhićen i što mu je počelo suđenje za primanje 30 tisuća eura mita zbog namještanja natječaja.

"Kad bi to bilo tako, onda ne bih ni prije četiri godine ušao priču, kad je sve gorjelo par mjeseci nakon istrage. Mi smo u prvom krugu pobijedili sa 62-63 posto, a u to vrijeme sve je gorjelo i kipjelo. Sad se ipak to smirilo pa idemo vidjeti što možemo napraviti", objašnjava Grgić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SDP je napustio 2021. i pobijedio na lokalnim izborima, i to unatoč pravosudnom teretu. Opet traži potporu Novogradiščana, koje smo pitali zamjeraju li mu sudski postupak.

Pa tako jedan kaže: "Tko gradi, taj i griješi", a drugi slično: "To nije problem jer je većina ljudi u Hrvatskoj na položajima, ima te stvari. Prema tome smatram da ni njega to ne ugrožava".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No treći gospodin s kojim s razgovarali ima potpuno drugačiji stav o gradonačelniku Grgiću: "Nema većeg lopova od našeg gradonačelnika. Šta ste vi mislili da je on fini gospodin?Opće je poznato što sve radi po gradu."



Baš poput Grgića, nakon uhićenja za primanje 10 tisuća kuna mita i nezakonitog zapošljavanja, na izvanrednim je izborima s gotovo 80 posto podrške pobijedio nezavisni međimurski župan Matija Posavec.

"Radi se o bizarnom procesu, koji je prije svega služio za eliminaciju iz političkog života. Građani su rekli što misle o takvim optužbama na ponovljenim izborima", objašnjava Posavec.

Hoće li na svibanjske izbore, Posavec će odlučiti u iduća dva tjedna.

Na izbore će svakako nezavisni zagrebački župan, Stjepan Kožić, kojeg podržava HDZ. Sudi mu se za trošak reprezentacije od 5000 nekadašnjih kuna. O svojoj kandidaturi s teretom htio je samo pisanim putem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Cijeli svoj radni vijek posvetio sam služenju građanima i razvoju naše županije koja danas nosi status najrazvijenije županije u Hrvatskoj. Takvi rezultati i dosadašnje povjerenje građana obvezuju me da nastavim raditi u interesu Zagrebačke županije i naših stanovnika. Presumpcija nevinosti vrijedi sve do pravomoćne presude, tako da se imam pravo kandidirati, sukladno Zakonu o lokalnim izborima. Potpuno vjerujem u pravosudni sustav Republike Hrvatske i u to da će se istina jasno pokazati. U konačnici, činjenica da mi se jedino ovakva tvrdnja stavlja na teret u više od 20 godina rada, jasno govori o transparentnosti mog rada kao župana i funkcioniranja Zagrebačke županije", odgovorio je.

A SDP-ov kandidat za gradonačelnika Varaždina, Neven Bosilj pod istragom je Uskoka zbog sumnje za trgovanje utjecajem. Spis star tri godine vadi se iz ladice pred izbore, kaže Bosilj pa dodaje: "Što se tiče političke štete, napravili su mi političku korist. Vidim koliko mi ljudi piše, podržava me, povlači za rukav na ulici. A što se tiče obiteljske štete, tu su mi zaista napravili štetu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa





Štetu u korist pokušat će pretvoriti i bivši HDZ-ovac Zlatko Babić, koji opet želi biti gradonačelnik Kutine, iako mu se sudi za uhljebljivanje i podmićivanje vijećnika. Nezavisni Damir Juzbašić, želi ostati na čelu Županje, iako ima optužnicu da je tražio zapošljavanje preko veze.

Koliko sudski postupci ne znače ništa, pokazao je i pokojni Milan Bandić. Neporažen i neosuđen 20 je godina vodio Zagreb. Tek se čeka konačna brojka kandidata na lokalnim izborima s pravosudnim teretom.