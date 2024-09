Kolakušić o vojnom roku: 'Ako ga nemamo to znači nestanak države. Zvecka se oružjem'

Od same najave uvođenja obveznog vojnog roka traje sukob među predsjednicima Republike i Vlade. Zoran Milanović je zatražio hitnu sjednicu Vijeća za obranu, a dok se čeka odgovor Andreja Plenkovića koji se danas vraća iz SAD-a sinoć je odgovorio MORH. Prošetao se predsjednik Zoran Milanović štandovima u Pregradi, slikao se, rukovao s građanima...

No nema ruke dogovora između dva tabora kada je u pitanju obvezni vojni rok. Predsjednik je pisao premijeru i traži hitnu sjednicu vijeća za obranu jer je iz medija saznao da se vojni rok odgađa, a sve je prethodne informacije tvrdi dobio od glavnog stožera. Danas - šuti.

No, odgovorili su mu iz MORH-a kako se vojni rok ne odgađa, te kako je predsjednik preko ljudi iz svog ureda bio upoznat s procesom. Ministar Anušić tvrdi da je MORH spreman i najavljuje izmjene Zakona o obrani vezano samo za vojni rok do kraja godine. No teško da će doći do političkog suglasja premijera i predsjednika pogotovo dok traje predsjednička kampanja.

"Zbog čega intenzivirati situaciju kada u predizbornoj kampanji ionako ne možete ništa napraviti?! Ja se nadam da će se sve oko vojnog roka riješiti izborom novog predsjednika početkom 2025 godine", kaže Dragan Primorac.

"Linija zapovijedanja je disfunkcionalna i smatram to ozbiljnom sigurnosnom ugrozom i to ponovno dolazi do izražaja u ovoj situaciji gdje se osjetljiva tema raspravlja putem medija, a ne iza zatvorenih vrata na sjednici vijeća za obranu", kaže Marija Selak Raspudić.

"Ovaj PR trik kakav nam HDZ podvaljuje, ja sam apsolutno protiv toga", kaže Ivana Kekin. Predsjednik navodi kako nije protiv vojnog roka, ali ne nauštrb profesionalne vojske. Plan je obveznim vojnim rokom obuhvatiti 4000 ročnika godišnje, u trajanju od dva mjeseca na tri lokacije: Knin, Požega i Slunj. No na druge detalje javnost još čeka.

"Većina građana i ja osobno želi da stabilnost RH bude na najvišoj razini. Gledam pozitivno i vjerujem da će to pomoći da mladi ljudi, ne samo budu osposobljeni, nego da razviju i neke druge vještine koje drugi ljudi ne mogu steći", kaže Primorac.

"Protivim se militarizaciji društva i to je izraz krajnje nužde i netko bi me trebao ozbiljno uvjeriti da nema drugog rješenja, ali s druge strane ako treba ne bih se vojnom roku ni protivila", kaže Selak - Raspudić.

"To što ćemo hrpu klinaca staviti u barake, koji su usto demotivirani to nikako neće povećati sigurnost vojske. Trebamo puno ozbiljnije početi razmišljati o konceptu sigurnosti", kaže Kekin.

"Vi ne možete naučiti ratovati u sat-dva. Tada možete naučiti samo poginuti. Ne imati obvezni rok u ratu znači nestanak države", kaže Mislav Kolakušić, a na pitanje je li to znači da nije za odgodu:

"Kakvu odgodu?! Zvecka se oružjem - treba ga uvesti odmah", smatra Mislav Kolakušić. No vrijeme polako curi. Najave vojnog roka krenule su neposredno prije parlamentarnih izbora - a sada je njegov start s početkom godine zbog onih predsjedničkih - vrlo upitan.