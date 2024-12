Bulja smo pitali želi li biti sinjski Donald Trump: 'Došao sam u Zagreb sa svojom Škodom'

RTL debata uoči prvog kruga predsjedničkih izbora održat će se točno za dva tjedna u petak 27. prosinca u 20 sati. Ako bude drugog kruga, dva kandidata s najvećim brojem glasova sučelit ćemo u RTL Duelu 10. siječnja u 20 sati.

U RTL-u Danas prestavljamo predsjedničke kandidate. Večeras je naš gost bio MOST-ov kandidat Miro Bulj.

Čovjek iz naroda, ali rado biste u predsjednički fotelju. Zašto?

Pa mislim da je vrijeme za jednog autentičnog kandidata iz naroda, pučkog pravobranitelja koji se bori za interese naroda. To nije samo jedna prosta fraza jednostavno - netko tko je ponikao iz naroda, tko osjeća narod, živi taj narod i tko je non stop na ulici, po selima - mislim da je vrijeme da brani interese Hrvatske. Uvijek sam no na braniku Hrvatske, iako ne volim puno pričati o sebi ali je činjenica, kad je bilo potrebno, i 1990-ih godina kao mladić i kad su Mesić, Šeks i ekipa izdavali hrvatske generale da bi se dodvorili briselskim činovnicima, Haagu ili ne znam kome - i tada sam bio na braniku. I kad je bio Covid..

Ne biste se odnarodili ako biste uspjeli kojim slučajem do Pantovčaka?

Pa to će narod kazat. Kada su granice šuplje kao švicarski sir, kad nam je demografija u katastrofalnoj situaciji, a mjere koje sam uveo u Sinju daju određene rezultate. Jedini od kandidata sam na izvršnoj dužnosti jer jedino što je bio Milanović je loš premijer, a Primorac najgori premijer koji je bio za vrijeme Sanadera i prema tome mora se čuti i glas naroda. Vrijeme je da narod bira nekoga tko će braniti interese naroda

Često imate osebujan izričaj. Jeste li vi populist? Želite li biti sinjski Donald Trump ?

Ja sam prije politike bio i aktivist. Uz radnike i suđen sam zbog radnika

Je li to populizam?

Ako je netko populist koji se kandidirao za gradonačelnika iz saborske fotelje, pa bio četiri puta predsjednik mjesnog odbora. Nekima je to nedohvatljivo. I četiri puta saborski zastupnik braneći interese hrvatskih građana. I ono što sam zastupao u Saboru, evo ovo o Covid mjerama kad je zakonski bilo obavezno uvesti sulude Covid potvrde. Kad su se ukidale slobode, kad se pljačkalo hrvatsko zdravstvo kroz zatvorene javne nabave preko superheroja Vilija Beroša i kad se pljeskalo - ja nisam uveo Covid potvrde i zbog toga imam sankcije

Je li vama ovo samo odskočna daska za lokalne izbore? Imate li ambicije za postati župan?

Ja sam sad kandidat za predsjednika republike i očekujem od građana da me podrže u drugom krugu.

A što ako vam to ne uspije jer ankete vam ne daju previše šanse?

Imate i vi šansu da glasati za čovika iz naroda.

Ako vam to ne pođe za rukom, imate li ambicija za župana?

Ja sam sad kandidat za predsjednika RH, gradonačelnik sam grada Sinja i saborski zastupnik i naravno da mi je interes u ovoj kampanji da dođem do što više ljudi premda je mene narod upoznao. Non stop sam među narodom i malo je toga što se ne zna.

Volite referendume. Koliko ste ih najavili dosad ako postanete predsjednik?

Pa pet je napisanih. Znači, mi živimo u ovom trenutku u kojem se priča tko je s kim pio kavu, a danas je uveden porez na nekretnine, porez na našu didovinu, na male iznajmljivače. U isto vrijeme rastu cijene, a inflacija nikad veća nije bila. U isto vrijeme nama ilegalni migranti prolaze kroz granicu kao kroz šupalj sir. Ja sam predlagao davno referendum o vojsci na granici. Rodna ideologija koja se uvodi u škole i vrtiće

Što se tiče predsjedničkih ovlasti, ukoliko bi postali predsjednik biste li primjerice koristili helikopter da skoknete do Sinja?

Ma šta ću koristiti. Evo došao sam sa svojom Škodom, doduše nije mi jutros radila klima i sad sam je popravio. Tako da nemam s tim problem. Ja ću uvijek biti na razini svoga naroda

Autom do Sinja?

Pa šta fali autom do Sinja. Evo pozivam sve na sinjski Advent da dođu jer je Sinj jedini bio slobodan grad za vrijeme Covida i to ne smijemo zaboravit i održavali su se i koncerti i sve

Situacija Mile Kekin i Nikica Jelavić. Bi li ste to vama moglo dogoditi?

Pa ja isto imam bezbroj procesa, postupaka…s Pavlom Vujnovcem. Ali netko pokušava nama stvarati pritisak. Ako je nekome teško tko se osjeća ugroženim. Meni kad bi netko došao i prijetio, onda bi vjerojatno završio na Hitnoj pomoći. Ja mogu biti pod pritiskom. Ja imam 19 sudskih procesa svaki tjedan imam sudske procese. Svi ti koji su ogrezli u kriminal i koje spomenem me tuže.

Poznajete li vi Nikicu Jelavića?

Ne poznajem. Nisam imao prigodu upoznati Nikicu Jelavića. Gradonačelnik Zagreba borio se protiv Pripuzom, a Pripuzi nikad nisu imali veću dobit. Vjerojatno je zaminio Petra , mislio da je Zoran. Vjerojatno je došlo do neke zabune kao i u ovom slučaju

Da vas pozove na kavu na telefon jedna osoba, a da niste sigurni o kome se radi. Biste li otišli?

Na koliko sam ja kava dnevno…Na milijun kava sam..po ulicama, gradovima. ne bi previše ulazio u ovu priču, previše smo u njoj. Ponavljam danas je izglasan porez o nekretninama

Dragan Primorac - situacija s kišobranom. Muškarac mu je držao kišobran. Može li se to dogoditi kod vas?

I nama kad smo bili na Dinari u Domovinskom ratu su za nama nosili kišobrane. Ma mislim, da netko meni nosi kišobran. Bio sam prije par dana u Dubrovniku, pokisao sam ko pivac

Nije Nikola Grmoja nikad tu pokušao uskočiti držati kišobran?

Koliko ti se dodvoravaju u strankama. Tim svojim vođama nose suncobran kad pada kiša misleći da je sunce. Zamijenit će sunce i kišu.

I jedno pitanje za kraj naša debata 21.12. Dolazite li?

Ja dolazim na svaku debatu. Međutim, te kukavice, Milanović i Primorac izbjegavaju debate, Pozivam ih da dođu na debatu. Ja sam se kandidirao zbog njihovih politika. Politika uništenja hrvatskih nacionalnih interesa, zbog uništenja naših institucija, zbog uzurpacije institucija od Ustavnog suda do svih institucija koje imamo svi su uzurpirane. Evo, čak kad pogledamo Ministarstvo vanjskih poslova. Vijeće za obranu se nije niti jednom sastalo u situaciji Vijeće za nacionalnu sigurnost u tri godine, diplomacija se nije imenovala tri godine, a diplomati nam vode državi - Plenković i Milanović.