Potresi, laži i misteriozni nestanak princeze. Sve to već mjesecima trese britanski kraljevski dvor. Vrhunac svega je manipulacija fotografijom Kate Middleton. O svemu razgovaramo s Mirjanom Rakić, vanjskopolitičkom analitičarkom.

Posljednja je najava da bi se princeza od Walesa trebala u javnosti pojaviti oko Uskrsa. Mislite li da ćemo doznati istinu što se sve dogodilo?

"Nije rečen točan datum. Prema tome, oko Uskrsa može biti i do lipnja koji je spomenut. Potpuno je neizvjesno. Cijela je situacija konfuzna. Kraljevska obitelj otvorena je publici, građanstvu. Kralj je objavio svoju bolest i rekao da zbog toga neće obavljati sve dužnosti. Vidi se na govoru Commonwealtha da mu nije baš jednostavno. S druge strane, imate princezu koja je bila miljenica građana i medija i uvijek je bila susretljiva. Ima empatiju, ima toplinu. Nije smjelo biti nikakvih problema. Govori se o drami. Ma kakva drama? Dvor tako i tako funkcionira. U svemu tome, jedino Kate nije funkcionirala na način kao što se moglo. Ako netko ide na operaciju abdomena i nakon 82 dana se ne pojavi nigdje, nego s lažnom fotografijom i isprikom 'probala je tu nešto', to je nedopustivo. Za ženu koja je savršeno odrađivala kraljevski protokol, nije se mogao pomaknuti zarez, da napravi 'brljotinu', to je nedopustivo. Oko sebe ima tim koji surađuje s njom. Mogla se konzultirati, kako da se nakon nekog vremena, a da ne kaže puno operaciji, to izgladi i da se pojavi njena slika i da se umiri javnost koja je opterećena i drugim problemima."

Baš danas u britanskim medijima sastavljen je upitnik od 20 pitanja koji žele postaviti kad se Kate Middleton pojavi u javnosti. Kako će kraljevska obitelj sanirati štetu?

"S vremenom će se jednostavno zaboraviti. Život donosi druge stvari. Gledajte kolike se stvari danas događaju u svijetu, u samoj Engleskoj. Premijer Rishi Sunaki ima problema do iznad Downing Streeta 10, ne zna se kako će se riješiti. Ljudi loše žive, siromaštvo je. Kate Middleton i njena slika jesu zanimacija o kojoj se govori. Istovremeno je iznenađujuće da netko, tko ima sve mogućnosti da objavi pravi informaciju i da smiri situaciju, da to proba zataškati. Činjenica je da kod kraljevskih obitelji imate privatnost i tajnovitost, ali to je u današnje vrijeme komično."

Kraljica Elizabeta uvijek je govorilo da se članove kraljevske obitelji treba vidjeti da bi im se vjerovalo. Što sve lažno serviraju iz Palače?

"Agencije su odmah rekle da će sada provjeravati svaku fotografiju. Začuđujuće je to što kraljevski dvor ima svoje ljude koji mogu obrađivati fotografije na profesionalan način, ako je to uopće potrebno. Svi smo svjesni da je Kate Middleton rodila troje djece i da se svaki put nakon dva-tri dana pojavila s djetetom u rukama na izlazu iz bolnice. Stvar je bila gotova. Sad, ta operacija abdomena koja se produžila na četiri mjeseca mora imati neki odgovor."

Nadam se da ćemo ga doznati.

"Prije ćemo imati izbore."