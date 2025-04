Minuta koja život znači: Besplatan pregled otkriva zaboravljenu bolest koja ubija

Minuta koja može spasiti život poruka je i poziv na preventivne preglede povodom Mjeseca svjesnosti o karcinomu usne šupljine, glave i vrata. Kako bi upozorili na važnost ranog otkrivanja ove zloćudne bolesti svoja vrata građanima otvorili su KBC Zagreb i Stomatološki fakultet. Svi građani bez najave i bez uputnice mogli su doći i obaviti besplatan pregled, a samo tijekom jutra stiglo ih je više od 200. Liječnici poručuju - oralni karcinom gotovo je nevidljiv u javnosti, što dovodi do zakašnjelih dijagnoza i slabijih ishoda liječenja. Na licu mjesta bila je i naša reporterka koja je razgovarala s Danicom Vidović Juras, pročelnicom Zavoda za oralnu medicine Stomatološkog fakulteta.

O kakvom je karcinomu, o kakvoj je bolesti riječ?

Riječ je o zloćudnoj bolesti od koje godišnje u svijetu oboli 550 tisuća ljudi, a 265 tisuća umre. U Hrvatskoj to znači po zadnjem registru za rak nekakvih 568 slučajeva godišnje dok 300 do 400 ljudi umre. To je bolest koja se obično prekasno dijagnosticira. U početku ona nema simptoma, stomatolog ju može vidjeti i to jednostavnim bezbolnim pregledom be posebne opreme, a sve traje ukupno jednu minutu. Mi kao stomatolozi ne gledamo samo usnu šupljinu nego i područje grla i na cijelom tom području možemo vidjeti rak.

Kolika je svjesnost građana o mogućnostima oboljenja?

Svjesnost građana je puno premala, ali ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Zbog toga se oralni karcinom i zove zaboravljenom bolešću. Mi ovim akcijama pokušavamo to promijeniti. Svi građani bi barem jednom godišnje trebali napraviti preventivni pregled ako nemaju rizične čimbenike, a ako ih imaju onda i puno češće.

Koji su rizični čimbenici?

Duhan, alkohol ako se zajednički konzumira rizik raste od 15 do čak 100 puta. Izlaganje sunčevoj svjetlosti, prehrana siromašna svježi voćem i povrćem, loša oralna higijena, imunosupresija, HPV infekcija.

Koji su vaši savjeti građanima?

Savjeti su izbjegavati rizične čimbenike i zatražite preventivni pregled stomatologa barem jednom godišnje ako oni sami to ne naprave. Ako imate neki od rizičnih čimbenika napravite to i češće. Ako vidite promjenu na sluznici usta - bijelu, crvenu, ranicu koja ne zarasta ili imate neke druge simptome, neke bolove, otekline u području vrata ili neadekvatnu pokretljivost jezika u to slučaju javite se svom stomatologu.

