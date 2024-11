Sandra ima karcinom jajnika: 'Ako sutra ne obavim pregled, jel' to znači da ne moram platiti zdravstveno?'

Tisuće hrvatskih pacijenata strepi od sutrašnjeg štrajka u bolnicama. Neće štrajkati svi i u svim bolnicama, ali četiri tisuće zaposlenika u 57 ustanova od bojkota ne odustaje.

Sandra Bregant ima karcinom jajnika.

"Za sada je sve dobro i hvala Bogu idemo dobrim putem naprijed", kaže. Prije dva tjedna je operirana, a kemoterapiju ima zakazanu za 19. studenog. To znači u petak mora kod onkologa doći s novim nalazima. Na pitanje misli li da je ona hitni slučaj, kaže:

"Ne znam što bih vam rekla na to pitanje… Ne znam što oni smatraju hitnim. Ne znam jer se meni to može isto tako brzo proširiti", kaže. Zato ujutro u sedam ide u Petrovu i nada se da će sve uspjet obaviti.

"Mislim da se ne treba lomiti na leđima teških pacijenata, većih oboljenja ono onkoloških i to… Ja jedino mogu postaviti pitanje ako to ne uspijem obaviti jel' onda ne moram ovaj mjesec platiti zdravstveno?", dodaje. Jasno je svima da će najteže sutra biti na odjelima radiologije i u laboratorijima. U bolnici Zabok neće biti pregleda kod kirurga, CT-a, magneta i mamografije. Sutra neće dobiti novi termin, ali hoće uskoro.

"Ako ja čekam svoju pretragu nekoliko mjeseci i sad mi to neće biti odrađeno za mene osobno bi to bio kaos. Žao mi je što smo se doveli do ove situacije… Mi smo stavljeni pred zid", ", kaže Ivana Krušelj, radiološka tehnologinja OB Zabok. Mjesecima su govorili, čekali, molili.. i sada neće odustati.

"Danas smo svjedoci ogromnih prijetnji, pritisaka kako od pojedinih ravnatelja zavoda za hitnu medicinu tako i krovnog zavoda, gdje piše da ako sutra koji djelatnik ako krene u štrajk saniteta da mu slijedi izvanredni otkaz o radu", kaže vozač saniteta Vladimir Markuš. Vozači sanitetskog prijevoza imaju najmanji koeficijent u zdravstvu zato sutra u 13 županija - ne voze nikoga osim onih koji imaju dijalizu. To je neodgodivo.

"Zar nije smiješno da vozač vlakića u parku prirode ima veći koeficijent nego mi?", kažu. Ovako unaprijed čini se da će pacijenti imati razumijevanja.

"Neoprostivo je od ove vlade i od ove države da sebi diže novac na veliko plaće sve a da ljudi koji se brinu o odgoju naše djece, o školovanju naše djece o zdravlju sviju nas..da moraju štrajkati", kaže Ivanka Bajrović.

"Ljudi se budu snašli, moja prijateljica je već zvala rekli su da neće raditi i ona neće doći, dobit će drugi termin", smatra Zorka Slivnak. Ali ministarstvo neće. Tvrde da su spremni za daljnji razgovor iako taj poziv još nitko nije obavio.

"Žao mi je što u ovoj situaciji nije došlo do dijaloga prije nego što je do štrajka došlo, a u ovoj situaciji s obzirom na najave sindikata ne bi trebalo biti prijetnji za hitne pacijente, a sve ostalo će izazvati određene poremećaje u listama čekanja", kaže Ivica Belina predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

Zagrebački sveti Duh poručuje zakazani pregledi možda će biti sporijom dinamikom, ali sve hitno će obavljati. U Rijeci tko već nije obaviješten neka se ne brine - na preglede može doći.

"Postoje li neki odjeli koji uopće neće raditi? Ne, ne postoje. Svi odjeli će raditi unutar KBC-a. Sva dijagnostika, tu je izuzetak scintigrafije kao jedan jedini segment koji se neće raditi", kaže ravnatelj KBC RIjeka Alen Ružić. Ono čime se u svakom štrajku prijeti je ocjena legalnosti na sudu. Ministarstvo kaže poduzet će sve pravne poteze, hoće li i taj?