'ČEKAONICE PUNE' / Od ponedjeljka besplatni preventivni pregledi, liječnici bespomoćni; A što je sa štrajkom?

'Opseg i forma zahtijevaju najmanje dva dolaska pacijenta i više od sat vremena po pacijentu. To je uvođenje nečeg novog što će dovesti do toga da će se nešto drugo, što se do sada radilo dnevno, morati zanemariti ili izostaviti, upozorava Nataša Ban Toskić iz KoHOM-a