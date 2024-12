Rakija za domaćina – pa u proizvodnju slavonskih specijaliteta. Neki iznenađeni pojavom ministra Josipa Dabre jer im se kažu na televiziji činio većim. No slažu se da je čovjek velik onoliko koliko mu je veliko srce.

O velikima i malima i razgovor o problematici poljoprivrednog zemljišta. "A i vidi, bolje da nas u selu ima 10 sa 20 hektara, nego jedan s 200, on ako klekne, on je jedan kleko, jel tako, onda od njih 10 ako jedan klekne 9 je ostalo", kaže domaćin Željko Pritaković iz Andrijaševaca.

Dan im, kažu seljaci počinje zorom kad stoci kažu dobro jutro, a završava navečer kada joj kažu laku noć, no unatoč napornom radu – ne ide. Jer ako čovjek s 40 hetara zemlje, 30 muznih krava ne može živjeti solidno – onda tu nešto drugo ne štima, zaključuju.

Pošten rad, poručuju ministru - treba biti pošteno i plaćen, a tradicija sačuvana. Poljoprivrednici kažu kako razumiju i ministrove probleme. "Jako vreli krumpir si zgrabio, i nije ti lako", kaže Željko Pritaković. "Ali zato imam ja vas i vi imate mene pa ćemo zajedno", odgovara ministar Josip Dabro.

Testirali su seljaci ministra i na kotlu s masti i čvarcima. "Koliko sam ih ja zamiješao i uvijek sam se hvatao čvaraka, to je ono što bude toplo i najmanje truda", kaže Dabro.

Trud i novac država ulaže i kako bi se nakon problema s afričkom svinjskom kugom svinje vratile na selo. "Puno je nepravde učinjeno, razne birokratske stvari, ljudi koji pišu pravilnike, koji pišu zakone nemaju doticaja s terenom i nekada se to čini apsurdnim i opravdano je da ovi ljudi budu ljuti", kaže Dabro.Treba, kaže, razgovarati i ono što je moguće – mijenjati na bolje, a takvim promjenama nadaju se i poljoprivrednici.

"To će biti teško, to 30 godina se trlja – kotrlja, bit će to teško, ali mi se nadamo da hoće", kaže Duško Pavlik, predsjednik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi.

Jer ako pozitivnih promjena ne bude, neće biti ni njihove budućnosti. "Moj život je uzalud prošao i moj trud i moje ulaganje u to sve, ako moj sin ne bude to nastavio", kaže Željko Pritaković.

Ministar je na kolinje stigao s porukom, a poruke je i dobio. Test koji ga čeka rješavanje je pitanja državnog zemljišta – problema poljoprivrednika koji traje godinama.

