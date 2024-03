U KLOVIĆEVIM DVORIMA / Meštrovićeva izložba oborila rekorde: 'Ovom se zaista nitko nije nadao'

Zbog izložbe Ivan Meštrović - Retrospektiva, ispred Klovićevih dvora u Zagrebu stvorile ogromne gužve. Iako je izložba povodom 140. godišnjice od njegova rođenja otvorena već dva mjeseca, mnogi građani čekali su posljednji čas za posjet izložbi. Ovo je dosada najveća izložba njegovih djela, posuđenih iz domaćih i stranih ustanova te privatnih zbirki. Više od 200 skulptura za ovu je prigodu stiglo iz New Yorka, Londona i Ljubljane. U Klovićevim dvorima i službeno je pao rekord - ovdje je prošlo nešto više od 80 000 posjetitelja. Autorica izložbe Petra Vugrinec rekla je da je iznenađena ovako velikim interesom. 'Očekivali smo dobru posjetu, ali ovom se zaista nitko nije nadao da ćemo u zadnja dva tjedna imati redove', rekla je. Oboren je rekord posjećenosti, a Vugrinec kaže da oni to uspoređuju sa izložbom drevne Kine koja je bila 1984. godine. "Meštrović je očigledno točka na kojoj se sve to ponovilo", kazala je. Najstarija posjetiteljica izložbe bila je gospođa od 104 godine, više pogledajte u prilogu reporterke Maje Oštro Flis.