'STRAŠNO ZA GLEDAT' / Maturantica iz Vodica opisala trenutke užasa: 'Njih 7 drži vrećice i povraćaju'

Dvadeset i osmero učenika iz Vodica završilo je sinoć u Varaždinskoj bolnici. Zaraza norovirusom prekinula im je maturalno putovanje. I vratili su se kućama. Oni koji nisu završili u bolnici, prepričavaju što se dogodilo. Maša Klarić, maturantica OŠ Vodice: 'Meni nije bilo ništa za sad, ali mislim da ću povratit kad dođem kući. A prijatelji, oni su svi naglo počeli povraćat. Sve je počelo prije ručka'. Odnosno, nakon doručka, a jeli su hrenovke, salamu i jaja. I to, kažu nam, čudnog okusa i mirisa. Nakon toga je sve krenulo nizbrdo. 'Njih 7 drži kese i samo povraćaju, bilo je strašno za gledat. Ja sam doslovno noćas otvarala otvarala vrata i kupila one koje povraćaju i slali smo ih na hitnu - njih je dvadeset išlo na hitnu.' Kako je do zaraze uopće došlo, doznaje Maja Lipovšćak Garvanović.