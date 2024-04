U RTL-ovom studiju gosti su bili politički komentatori Krešimir Macan i Mate Mijić.

Kolike su šanse da Andrej Plenković ode u Bruxelles?

Mijić: "Vrlo je izgledno da Plenković to želi, a također je vrlo izgledno da će to teško dobiti. Naime, to je najviša pozicija koju možete imati u europskoj administraciji i puno je zainteresiranih. Ništa novo nismo čuli od Bilda. Ursula von der Leyen već godinu dvije gubi jako podršku europskih pučana zbog zelenog plana, zbog okretanja ljevici, zbog čega prvenstveno stare industrije u Njemačkoj, Francuskoj, poljoprivreda i klasične industrije gube. I to su njihovi birači, to su birači europskih pučana, tako da znamo da je Roberta Metsola, predsjednik parlamenta nova zvijezda pučana. Znamo i to da su isto tako Mitsotakis i Plenković od ovih koji su još uvijek šefovi izvršne vlasti također jako popularni. Ali kažem i nije izvjesno da takvo mjesto dopadne jednoga jednoga Hrvata".

Macan: "Jednako teško će Milanović složiti koaliciju otprilike".

Vratimo se mi onda pregovorima. Čuli smo danas Andreja Plenkovića. Kaže zapravo da su birači poslali poruku i da treba to uzeti u obzir i da je Domovinski pokret smirio retoriku. Znači li to da je on sve karte bacio na Domovinski pokret?

Macan: "U ovom trenutku pregovora s Domovinskim Pokretom, jer očito su liberali rekli ne. Dakle, vi imate više stavova liberala, Možemo s jednima s drugima i onda se vi veliki dogovorite pa da vidimo tko fali. Dakle, i u ovoj kombinaciji s Domovinskim Pokretom mu nedostaje dvije ruke. To mogu biti, recimo Suverenisti jer danas imamo novi moment da su manjine rekle mi ćemo biti zajedno. Idemo u paketu, ili ne idemo. Dakle, može se dogoditi da oni moraju sastaviti 76 bez manjina i onda će dobiti podršku eventualno manjina i Sabora".

Hoće li se onda Plenković odreći SDSS?

Mijić: "Pa kao što sa ženom dobijete punicu, tako s HDZ-om dobijete SDSS. Sad je u ovoj formi ili u onoj formi, nebitno je. Samo je pitanje hoće li Plenković tu izići u susret Domovinskom Pokretu da oni to mogu prodati svojim biračima ili će ih na tom pitanju lomiti. Ne mislim da će se odnos prema srpskoj manjini promijeniti za Plenkovića, u kontekstu ovoga trača koje smo čuli, podjela europskih pozicija. Dijelu ljudi to možda zvuči paradoksalno, ali etno biznis u Hrvatskoj ne može završiti ulazak desnice u HDZ ovu Vladu, nego samo dolazak SDP a na vlast, što nije izgledno u narednim ciklusima".

Već se čuje neka ministarstva trgovanje, što bi htio Domovinski pokret. Što vi mislite koja bi Ministarstva mogao dobiti Domovinski pokret? Evo, sad su rekli da bi htjeli zapravo učvrstiti granicu. To je vjerojatno Ministarstvo unutarnjih poslova, demografiju...

Macan: "Nije bilo pregovora, Dakle, ono što su sami rekli sad i uživo od vašeg gosta nije bilo formalnih pregovora niti se razgovaralo o tim pozicijama. To se danas zavrtilo. Vrlo je izvjesno da oni neće u Ministarstvo gospodarstva da ih ne bi optuživali za sukob interesa, a sve drugo igra. Nitko ne spominje Ministarstvo poljoprivrede koje bi se moglo preseliti u Osijek i to je jedna od kombinacija".

Što kažete na brojku od četiri mandata koje Domovinski Pokret traži?

Mijić: "Slično je i Most imao u 2015. Kada vidimo to zanimljivo, spekulira se o istim ministarstvima. Pokreće ga poljoprivreda, unutarnji poslovi, pravosuđe, Dakle, sve što se spekulira je zapravo ono što je Most držao 2015. U Oreškovićevoj Vladi".

Može li uopće Plenković bez Domovinskog pokreta sastaviti Vladu?

Macan: "Jako teško. Može, ako bi išle manjine i svi liberali, ali pitanje je da li oni žele u ovom trenutku riskirati de facto godinu dana pred lokalne izbore da ih svi optuže da su ih izdali. Dakle, možda u situaciji kad ne bude više mogućnosti za sastavljanje Vlade ili kad se stvori neka atmosfera nemojte dopustiti desnicu, krajnju desnicu i Vladu da onda oni mogu eventualno uletjeti, ali to vam je baš onako malo vjerovatno".

Mijić: "Kod tih apsolutističkih zahtjeva treba pripaziti na to da HDZ-u igraju ponovljeni izbori. Oni su jedina stranka zapravo koja može ih iznijeti suvereno jer imaju i financijske i ljudske resurse. HDZ će uvijek izgleda složiti taj scenarij, tako da ovi drugi ispadnu krivci za potencijalne ponovljene izbore, jer to birači obično kažnjavaju".

Macan: "Ako bi se složila oporba drugačije, možda ne bi bio isti rezultat. Činjenica je da Možemo! nije išao sa SDP-om, nisu napravili točkastu, nije išao ni Fokus, to je tih 5-6 mandata koji su mogli smanjiti razliku".

Što se tiče SDP ovog plana da se formira prvo Sabor. Koliko je to izgledno?

Macan: "Ali opet morate imati većinu u Saboru. Dakle, lakše ju je dogovoriti. Zašto je ne bi lakše dogovorio Plenković, odnosno HDZ? Dovoljno mu je dva Suverenista, Domovinski pokret i HDZ i dogovori se tko je predsjednik Sabora, kako će onda ljevica? To je jedan od pokušaja. Vidjeli smo to 2015 da bace premijersku poziciju Domovinskom Pokretu, a Milanović je ponudio Most ako se ne varam".

Milanović je očito kršio Ustav tijekom kampanje. Stigla je ova odluka Ustavnog suda. Ima li uopće prostora za manevar Zorana Milanovića?

Mijić: "Zoran Milanović je kao mačka s devet života, potrošio svoj deveti, a Ustavni sud mu je sad udahnuo deseti život. On sada ima platformu za ponovnu kandidaturu za predsjedničke izbore, ali jednu stvar treba imati na umu. Deset ustavnih sudaca istječe mandat u lipnju i automatski, ako nema dogovora, produžuje im se za još šest mjeseci, što znači do sredine prosinca mi bismo mogli bez Ustavnog suda prije predsjedničkih izbora. Ustavni sud je potreban za provest predsjedničke izbore.Zamislite scenarij u kojem nema Ustavnog suda za provedbu predsjedničkih izbora. Imate Zorana Milanovića kao izvjesnog ponovnog kandidata. Znači, ovo je možda samo prvi čin u ovoj našoj tragediji".

Macan: "Govorimo da je bila neka odluka. Ne, ovo je bilo upozorenje da vide kako će se on ponašati. Možda ga zato i nema toliko javnosti. Sad se povukao da ne riskira".