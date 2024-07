Miro Gavran vjerojatno neće biti kandidat HDZ-a za predsjedničke izbore, ali mogao bi to biti Dragan Primorac, bivši ministar, pa čak možda i Ivan Anušić. Politički analitičar Mate Mijić gostovao je u RTL-u Danas te je analizirao kakve šanse imaju kandidati za predsjedničko mjesto.

Dragan Primorac kao kandidat HDZ-a - koliko je to realno?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa mislim da ambicija evidentno postoji. HDZ evidentno ne zna što bi točno sa svojim kandidatom, tako da je očito više opcija na stolu. Čuli smo neke interne ankete, Dragan Primorac kotira uz Ivana Anušića, nešto više od ostalih kandidata. Vidjet ćemo hoće li u njegovom slučaju biti strpljen-spašen. Treba čekati petnaestak godina, pa te HDZ na kraju i podrži."

Bi li Primorac mogao ugroziti Zorana Milanovića ako slučajno bude kandidat?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Primorac je konkurentan na centru, ali ne vidim da bilo tko desnije od ministrice Nine Obuljen Koržinek bi njemu dao glas. Tu HDZ ima problema mobilizacijom desne biračke baze. Rekao bih čak i unutar svoje kuće. Čuli smo što je rekao gospodin Hebrang. Dakle, još uvijek postoji to sjećanje na tu jednu vrlo tešku za HDZ utrku 2009. godine, kada su ostali bez drugog kruga, upravo zbog kandidature tada neovisnog Primorca koji je išao mimo odluke stranke. Sumnjam da će mu utemeljitelji i ovo desno krilo HDZ-a tek tako zaboraviti."

Tko je taj koji bi uopće mogao pobijediti Milanovića?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je jako teško jer su ovo personalizirani izbori, a izborna arhitektura je drugačija nego na parlamentarnim izborima. Nemamo te izborne jedinice koja određenim u određenoj mjeri favoriziraju određene političke opcije i onda zapravo idete na kraju jedan na jedan. Cijela država, jedna izborna jedinica i tu ja mislim da bi od HDZ-ovih kandidata samo Andrej Plenković bio jako konkurentan, a zamijeniti Banske dvore Pantovčakom njemu bi bilo s konja na magarca. Tu nema računice."

Bi li imao šanse Ivan Anušić?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ivan Anušić bi definitivno mobilizirao desnu biračku bazu, tradicionalne HDZ-ovce. Mislim da bi dobio bez problema i potporu Domovinskog pokreta. Ali, s druge strane, ta bitka na centru bi bila za njega, po mom mišljenju, trenutno preteška i tu bi on jako teško konkurirao Zoran Milanoviću. A opet, kao HDZ-ov kandidat ne bi dobio dio tih neHDZ-ovih desnih glasova, konkretno Mosta između Ivana Anušića i Zorana Milanovića. Mislim da bi Mostovo biračko tijelo u većoj mjeri glasovalo za Zorana Milanovića, tako da aktualni predsjednik ima jedan jedinstveni zahvat da on uvijek uzima mali dio glasova na desnici, uzima dosta na centru i na kraju će, u drugom krugu, uzeti praktički sve na ljevici."

Zašto HDZ, barem tako izgleda, uvijek muku muči s predsjedničkim kandidatima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zato što su u pravilu na vlasti, u Banskim dvorima drže Vladu, a birači su skloniji za predsjednika birati onu drugu opciju, osim u slučaju Kolinde Grabar-Kitarović. Zapravo, HDZ zadnjih dvadesetak godina traži koga će žrtvovati u toj utrci - tko će izginuti za stranku. I naravno, kako politika nije puna entuzijasta koji ginu, tako ništa ne dobiju zauzvrat, a onda je jako teško pronaći nekoga. I sad će biti dosta nezgodno naći nekoga tko će poginuti za stranku jer se očito za sada nije našlo tog nekog kandidata šireg zahvata kojeg bi svi podržali i koji bi bio konkurentan Milanoviću."

Koliko je realno da koalicijski partner HDZ-a, Domovinski pokret, podrži jednog zajedničkog kandidata da idu s njim?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako im Plenković dođe s Draganom Primorcem, Penava i može nominalno pristati na to, ali njegovi birači će teško glasovati za Dragana Primorca i Penava bi, zapravo, da bi ga formalno podržao, tražio vjerojatno puno više nego što bi tražio u zamjenu za podršku Ivanu Anušić. To je jednostavno tako, a i kad bi on došao svojima i rekao 'mi smo za Primorca', oni bi mu vjerojatno odgovorili 'za koga, za Milanovića?', tako da ne vidim da će biračko tijelo Domovinskog pokreta pojuriti zaokružiti Dragana Primorca. U tom slučaju, definitivno bi za njih bolji izbor bio Anušić, a i oni kao desna stranka kojoj je Slavonija utvrda, teško bi mogli odbiti podržati Anušića."

Koliko će lijevih stranaka stati uz Milanovića jer znamo da mu mnogi zamjeraju nekakav zaokret u proteklih skoro pet godina, a s druge strane Možemo najavljuje vlastitog kandidata?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postoji taj jedan tankoćutni dio biračkog tijela na centru i ljevici koji tu retoriku ne želi nagraditi, te izlete udesno. Zoran Milanović sebe je tu malo kompromitirao, ali na kraju dana, on je jedini koji ljevici može donijeti pobjedu u ovoj utrci u drugom krugu. Mislim da će to manje-više svima njima biti jasno, tako da će velika većina lijevog biračkog tijela zaokružiti Milanovića, a onaj neki manji dio će vjerojatno ostati doma, ali to Milanović u svakom slučaju nadoknađuje na desnom centru i desnici. Baš ga je zato teško pobijediti."

POGLEDAJTE VIDEO: Butković otkrio hoće li u utrku za Pantovčak pa odmah bocnuo Milanovića