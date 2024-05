Nakon Italije i SAD-a, Hrvatska je osvojila najviše medalja na upravo završenom najvećem i najprestižnijem natjecanju u kvaliteti maslinovih ulja World Olive Oil Competition New York (NYIOOC 2024).

Na natjecanju, na koje je pristiglo oko 1300 uzoraka ponajboljih ulja iz sjeverne hemisfere, od 80 hrvatskih medalja, čak pet ih odlazi trojici maslinara iz Pakoštana koji uspjeh ponavljaju treću godinu zaredom pa sada već koriste benefite prestižnih nagrada.

Pun stol medalja i pokala svjedoči o ranijim uspjesima, a iz New Yorka im stižu i tri nova zlata te dva srebra. "To je vrlo strogo takmičenje i kad tamo dobiješ zlatnu medalju, onda je to cijeli svijet, to je etiketa i svaki kupac zna što to znači", kaže Ante Vulin, maslinar iz Pakoštana.

Njegov kolega Vinko Lalin pojašnjava i praktičnu korist: "Prestižno je i to što imate izuzetno veliku promociju, a time možete postići kvalitetniju cijenu. Naše cijene nisu baš ni jeftine- kreću od 20 do 26 eura po litri."

Imaju stare i vjerne kupce, ali i one nove koji znaju žele li intenzivna ili blaga ulja jer ne idu svi okusi i jačine ulja jednako uz različitu hranu. Prodaju u domaćim kušaonicama poput Vinka ili poput Ante koji plasira ulje na 10 mjesta u Zagrebu, ali i Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj i sada u SAD-u gdje mu ide najviše ulja.

Ali, prodaje se i na kućnom pragu, što je za Tomislava Čudinu idealno:

"Gosti - Nijemci i drugi stranci - priko interneta vide koje karakteristike ulje triba sadržavati, a to su gorčina i pikantnost, i kad probaju moje ulje, onda vide da je to vrhunska kvaliteta. Dođu na ljetovanje i kupe - svake godine."

Maslinici su im uglavnom između Vranskog jezera i mora pa su zbog specifične mikroklime trebali pažljivo birati sorte maslina i zaključili da im najbolje odgovaraju uvezene toskanske.

"Pokušavamo se polako preorijentirati na druge vrste jer oblicu jednostavno ne možete u ovim uvjetima, gdje je velika količina vlage, do kraja sačuvati pa dolazi do bolesti paunova oka pa otpada list. Zato selektivno rađa", pojašnjava Lalin.

Vulin dodaje:

"Ovdje ima puno vlage i jutarnjih magli, niskih temperatura. Za razliku od mora, samo 500 metara dalje, ovdje kod nas je po 5-6 stupnjeva razlike tijekom noći. Zato moramo birati sorte koje to podnose poput leccina i pendolina."

Tomislavovom zlatnom "blendu", ulju od više sorti, oblica daje voćnost, a leccino i pendolino pikantnost. Posebnu pozornost svi poklanjaju preradi ulja. "Jako je bitan izbor uljare. Znači da je postrojenje održavano, da nema plodova iz mora, to je najbitnije i naravno posude u kojima poslije čuvate ulje moraju biti lipo očišćene, inox, bez prisustva zraka, svjetlosti i normalno temperature. A to su najveći neprijatelji maslinova ulja", zaključuje Čudina.

Cvatnja je ove godine iznad očekivanja, pa ako opstane i samo 3-4 posto ploda, ova bi godina, kažu, mogla donijeti rekordnu berbu, a onda potvrđivanje zlatnih titula.