Glasnogovornik Vlade Marko Milić nije utjecao na zapošljavanje svog prijatelje Nike Dujmovića u Hrvatskim šumama, odnosno u tom slučaju nije bio u sukobu interesa.

Izvjestitelj Povjerenstva svoju odluku obrazložio je time da je Milićeva poruka poslana pet dana nakon što je već sklopljen ugovor i godinu nakon što je počeo Dujmovićev pripravnički staž.

Nakon njegova obrazloženja, preokret - predsjednica Povjerenstva smatrala je da je Milić neformalnim putem ipak utjecao na zapošljavanje na neodređeno vrijeme i da je morao znati da radi nešto nedopušteno što obični građani ne mogu.

Predložila je i sankciju od 2 i pol tisuće eura. No, njezino je mišljenje nadglasano s četiri naprama jednim glasom članova Povjerenstva.

Kazna Medvedu

Novčana kazna od 600 eura izrečena je ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu jer u imovinskoj kartici nije prijavio 11 oranica, dva pašnjaka i dvije livade koje je stekao nasljeđivanjem.

"Jedna moja poruka ni na što nije mogla utjecati. Naravno da iz ovih situacija svi trebamo izvlačiti pouke I biti oprezniji na određene stvari koje u javnosti mogu biti sporne", rekao je Milić.

Za Medveda je dodao da je tu sasvim očito da je to nenamjerni propust. "On je to u svom očitovanju i naveo te će postupiti, kako mi je prenio, po odluci povjerenstva", kazao je Milić.