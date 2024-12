OBRAT NA SUDU / Mario Mamić sve priznao, bliži li se izručenje njegova oca Zdravka? 'On nije bio oduševljen na prvu'

Mario Mamić očito je shvatio da je stjeran u kut od strane USKOK-a pa je odlučio sve priznati i devet godina nakon uhićenja i sedam nakon podizanja optužnice - okončati sudsku priču. Sin Zdravka Mamića na osječkom sudu priznao je sve za što ga USKOK tereti. Kako je došlo do ovog obrata i što i kako dalje? "S jedne strane nije tajna da je Mario Mamić dugo vremena pregovarao s USKOK-om, navodno su trajali mjesecima. Bilo je upitno kako će završiti pregovori s Dinamom. S druge strane, očito je Mario Mamić nakon silnih godina od uhićenja shvatio da drugog rješenja nema. Treba reći i da ovo ne znači da će on biti na slobodi. Priznao je krivnju, do 1. ožujka mora uplatiti na njihov račun više od 2 milijuna eura. Ali ako dođe do presude, morat će platiti pozamašan iznos, sigurno stotine tisuće eura u državni proračun. Morat će i odležati dio u zatvoru, pitanje je samo koliko. Hoće li to biti godina ili nešto više", otkrila je RTL-ova reporterka, koja je podsjetila da u ovom slučaju krivnju zasad jedino ne priznaju Zdravko, Zoran Mamić i Damir Vrbanović. Kako doznajemo, Zdravko Mamić nije na prvu bio oduševljen informacijom da njegov sin pregovara sa USKOK-om, no očito se vremenom pomirio s tom činjenicom