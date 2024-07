Za ured na Pantovčaku borit će se najmanje jedna žena Marija Selak Raspudić, bivša zastupnica Mosta, a sada nezavisna kandidirat će se za predsjednicu Republike. U Trogiru je s njom razgovarao naš reporter Mario Jurič.

Kako vi planirate pobijediti Zorana Milanović prije svega?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dozvolite mi da se ipak osvrnem na ove tragične događaje u Daruvaru i da poželim sućut svim obiteljima koji su stradali. I brz oporavak onima koji su još uvijek u bolnicama. Moram podsjetiti da je nasilje nad starijim osobama doista ozbiljan društveni problem o kojem se gotovo uopće ne govori, a u ovoj situaciji da je odgovornost na svima nama koji smo u politici da strasti u društvu smiruju, a ne potpiruje to istina."

No, vratimo se na pitanje kako pobijediti Zorana Milanovića? Koja vaša taktika?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zorana Milanovića može se pobijediti tako da se bude doista predsjednica svih građana. Naime, predsjednik po Ustavu treba biti nestranačka osoba i to je izrazito bitno u trenucima krize da bi mogao i vojsku držati jedinstvenom."

Zašto mislite da on nije predsjednik svih građana?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa poznata je činjenica da je u jednom trenutku svoje političke kandidature za premijera prestao biti predsjednik svih građana i postao kandidat jedne političke opcije."

Što to ističe vas u odnosu na njega?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dakle, ovo nije moja samo konfrontacija sa Zoranom Milanovićem. U ovom trenutku kada sam istaknula kandidatura, bit će još i drugih kandidata. Htjela sam poručiti hrvatskim građanima u trenutku kada su svi drugi ili odustali ili ih je strah ili još uvijek kalkuliraju da nas ima koji imamo i volje i kapaciteta i sadržaja, ali prije svega srca da se borimo za bolju Hrvatsku i mislim da je to u ovom trenutku najbitnije."

U zadnjem istraživanju RTL-a imali ste 7,3 posto podrške. Milanović 36. Je li to nenadoknadivo ili vi možete dostići?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U tom trenutku kampanja još uvijek nije bila krenula, a jedini o kome može biti taj referendum je doista Zoran Milanović, s obzirom na to da je on već bio predsjednik i to nam pokazuje da dvije trećine građana želi novu osobu na Pantovčaku. Ali ne bih se ovdje svela na kritiku Zorana Milanovića, nego bih htjela prekinuti ovu atmosferu, apatije, straha i beznađa, nemogućnosti promjena ako su svi odustali. Htjela bih hrvatskim građanima poručiti da ja nisam odustala i da ću se i ovom kandidaturom boriti za bolju Hrvatsku."

Na čije točno glasove računate, što mlađi i stariji ili apsolutno svi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Računam na glasove svih građana Republike Hrvatske. Vjerujem da kada netko iskorači kada da ima volju da postoji načini da će tu autentičnost ljudi prepoznati, a i nagraditi. U krajnjoj liniji sazrelo je vrijeme da konačno imamo nestranačku osobu na čelu države, kako je to Ustavom zamišljeno. Do sada smo uvijek svjedočili tome da smo imali osobe koje su i kroz svoj mandat isplaćivale dug svojim strankama."

Jeste li možda razgovarali s nekim drugim strankama mogućoj podršci?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razgovaram s nizom političkih aktera o podršci, kako strankama tako i s nezavisnim akterima."

Očekujete li podršku Mosta?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidjet ćemo, ima vremena."

Jeste li u kontaktu s njima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U kontaktu sam s različitim ljudima, naravno i s kolegama iz Mosta. Kao što znate, naš razlaz bio civiliziran, ja nikada nisam zatvorila vrata njima niti bilo kome drugome da surađujemo na dobrobit Hrvatske."

Kako planirate financirati vašu kampanju? Hoće li to biti donacije ili?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Donacijama, kao i što se sve druge kampanje financiraju. Dobro je poznato da sam se i izlaskom iz Mosta odrekla proračunskih sredstava jer sam smatrala da su principi bitniji od novca. Što se tiče same logistike, ja računam na minimalnu logistiku jer nisam ovdje da bih na tome temeljila svoju kampanju, nego doista na javnoj svježini sadržaju i novoj energiji za bolju Hrvatsku. Vjerujem da će to i građani prepoznati."

Koju će ulogu u kampanji imati vaš suprug?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Koju ulogu inače supruzi imaju u kampanjama-podrška. Naravno da mi je podrška, kao i pretpostavljam, svakome drugome njegov suprug. Ovo je kampanja u kojoj se bira jedna osoba koja će biti predsjednica svih građana Republike Hrvatske i koja će biti vrhovna zapovjednica Oružanih snaga i u tom smislu vidjeti da sve ostale političke opcije oklijevaju. Ovdje postavljam otvoreno pitanje, ako su već sada ustuknuli kako će sutra zapovijedati oružanim snagama ili biti u stanju predsjedati svim građanima Republike Hrvatske."

HDZ ne otkriva svog kandidata, Dragan Primorac odgovara vam ili ne odgovara?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bavim se takvim tipom nagađanja. Vidjet ćemo kada HDZ otkrije svog kandidata, ali moram priznati da još uvijek nisam nikada ranije vidjela pobjednika kako oni za sebe vole reći da će biti njihov kandidat koji se tako dugo i tako uspješno skriva. Prema ovome što smo do sada mogli vidjeti, prije će biti da nemaju ni kandidata koji može dosegnuti drugi krug, a kamoli pobijediti."