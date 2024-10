Tko želi na Pantovčak? Iako još nemamo datum predsjedničkih izbora, gužva je sve veća. Kandidata je jedanaestero, doduše neslužbenih, jer moraju prikupiti 10 tisuća potpisa.

Na Pantovčaku se vidi i Marija Selak Raspudić koja je gostovala u studiju RTL-a Danas.

Zašto bi građani Vama dali povjerenje?

To ću sve objasniti danas i sutra, prva sam iskoračila s konkretnim porukama. Građanima Republike Hrvatske želim poručiti u ovom trenutku, kada vidimo krizu nepovjerenja u institucije, je da ne mora sve biti tako i da imaju izbora. Prije svega, prema njima nastupam sa sadržajem. Za razliku od onih koji misle da su naši građani potkapacitirani, priglupi, i da trebaju samo populističke parole, ja sam došla s konkretnim programom i sadržajem te prva nasuprot njih stavljam svoj sadržaj da bih objasnila zašto smatram da trebam dobiti njihovo povjerenje.

Vratit ćemo se toj temi. 'Marija za Hrvatsku' - tko je to smislio?

Niz kreativnih ljudi koji su zajedno razmatrali slogane. Smatrali smo da je to dobra poruka jer je pozitivna, ide prema Hrvatskoj, jer je riječ o imenu koje je istovremeno i univerzalno i narodno, a s druge strane u Hrvatskoj ima jako puno Marija koje puno rade za Hrvatsku.

Jeste li se sloganom 'više od karaktera' htjeli narugati predsjedniku Milanoviću? Znamo za njegov slogan 'predsjednik s karakterom' s prošlih izbora.

Nije riječ o ruganju, mada svaka kampanja koja je suvisla mora imati malo i duha. Složit ćemo se da ne može biti flah. Međutim, riječ je o nečemu drugome. To detektira problem kojem svjedočimo i koji je kulminirao proteklih dana, riječ je o tome da smo svi svedeni na svađu među karakterima. Karakteri su postali sami sebi svrha, a ono što je dobrobit građana i dobrobit RH je potpuno ispalo iz plana. Oni se ovdje svi prepucavaju da bi dokazali tko je u pravu i tko je, kolokvijalno rečeno, veći frajer. I to je ono zbog čega trpi država i razlog zašto sam iskoračila.

Utrka za Pantovčak

Supruga i vas su svrstavali kao ljude koji su bliski ili skloni Milanoviću. Jeste li se čuli s njim otkako ste krenuli u utrku?

Ne, nismo se s njim čuli. To su najobičniji tračevi i pokušaji difamacije. Postoji li iti jedan konkretan dokaz da nas povezuje nešto više sa Milanovićem. Je li on hodao na krstitke našeg djeteta, jesmo li se skupa skrivali po večerama… Dakle, to su najobičniji tračevi.

Koji biste konkretan prvi potez povukli ako bi vas građani izabrali?

To nije sigurno politika jednog poteza, ali ono na što sam posebno fokusirana, a što je kulminiralo proteklih dana, odnosi se na funkcioniranje vojske. Jer se nalazimo u sigurnosno izazovnim vremenima. Kao netko tko je predavao u ratnoj školi i dugo intenzivno surađivao s vojskom svjesna sam koliko im ovakva politizacija škodi. Imamo liniju zapovijedanja koja je kompletno posvađana. Zamislite kolika je to sigurnosna ugroza za naše građane. Što da nas netko sutra napade? Oni se ne bi mogli dogovoriti niti sjesti za isti stol.

Koji bi onda bio Vaš konkretan potez?

Inzistirala bih na kriterijima i bila bih spremna sa svakim sjesti za stol. I ne bih više na ovakav način zloupotrebljavala vojsku u stranačke svrhe jer sam doista nezavisan i nestranački kandidat. Jedino takva osoba može dokinuti ovakve štetne procese.

Vidimo sukob dva politička brda, prelama se upravo oko vojske. Čijem stavu ste bliži?

Upravo ste naglasili ono što je najveći problem. Svađamo se oko toga tko više voli Milanovića i Plenkovića, a ne o tome što je bit samog sukoba. Postavila sam dva vrlo konkretna pitanja, jer vojna pitanja shvaćam vrlo ozbiljno. Jedno se odnosi na samu misiju i koliki je ona doista sigurnosni izazov, a drugi se odnosi na izjavu aktualnog predsjednika koju nije obrazložio, a gdje je javno rekao da se obmanjuje cijelu Europu oko toga da će vojnici biti slani u Ukrajinu što je u suprotnosti s onom odlukom koja je na dnevnom redu Hrvatskog sabora.

Treba li onda Hrvatska pomoći u misiji potpore Ukrajini?

Naravno da Hrvatska treba pomagati Ukrajini, ali prije svega treba stajati uz svoje saveznike. Osim ako Zoran Milanović ne donese nekakvo konkretno obrazloženje koje je naveo, da netko nama manipulira, nema nikakvog razloga da ne stojimo uz saveznike. Hrvatska je zemlja koja ima snažnu vojsku i koja ima ratno iskustvo te ne mora u ovoj situaciji pokazivati strah.

Sabor će imati riječ, hoćete li Vi dignuti ruku za misiju pomoći Ukrajini?

I dalje očekujem da predsjednik obrazloži svoju izjavu koja on saznanja ima

oko toga da netko manipulira čitavom Europom u pogledu ove misije. Međutim preskočio je odgovor i rekao da ne smije o tome govoriti.

Ako odgovor bude preskočen, kako ćete Vi glasati u Saboru?

Ako bude preskočen, nema drugog zaključka da je aktualni predsjednik rekao nešto što nije istina jer nema dokaza za to. U tom ću slučaju poduprijeti tu misiju.

Dignut ćete ruku za nju?

Ali prije svega očekujem da se prema Saboru ponaša odgovorno, kao prema građanima RH, da čujemo načelnika glavnog stožera i dobijemo stručne odgovore na temelju kojih možemo donijeti ozbiljan sud, a ne se svoditi na politička prepucavanja koja ćemo nadići na izborima da bi se ovdje sveli tko više voli Milanovića ili Plenkovića. Najgore je što se u nezavidan položaj dovodi časnu Hrvatsku vojsku i njezine zaposlenike koje se ovdje politizira i tretira kao igračke dva brda.

Tko su donatori kampanje?

Koliko ćete potrošiti u utrci za Pantovčak, tko Vas financira?

Financiram se vlastitim sredstvima jer sam doista nezavisna nestranačka kandidatkinja. To znači mnogo logističkih izazova. Nemam tajkuna koji me vodi za ručicu, nemam skriveni kapital, nego ovisim o donacijama građanima. Smatram da je to dobro jer u svakom trenutku mogu vidjeti koliko vrijedim, a spremna sam svoju kampanju i očekivanja prilagoditi sredstvima koja ću uspjeti skupiti. Ali ću uložiti sva svoja sredstva koja imam jer je ova priča u kojoj vjerujem.

Hoćete li dizati kredit ili samo donacije?

Ako bude potrebe, spremna sam dignuti i kredit. Međutim ono na čemu svaka dobra kampanja počiva - tako su i nastali naši slogani, tako je i nastala naša vizualna poruka, je tim ljudi koji vjeruju u neku priču. Tu se uvelike oslanjamo na volontere i na stručne ljude koji su nam sami pristupili i koji su spremni uložiti u ovo. Jer ovo što se trenutno događa više ne mogu gledati i smatramo da je potrebna promjena i nova energija na vrhu države. I da se onda stvari doista, ne samo na vrhu države u smislu predsjedničke funkcije, nego općenito u političkom životu RH mogu mijenjati nabolje. Ako se vidi takva promjena i zamislite da prvi put u RH dobijemo na čelu jedne institucije autentičnu nezavisnu i nestranačku osobu, koliki bi to poticaj bio svim građanima da se i oni politički aktiviraju.