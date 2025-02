Mačja republika usred Slavonije! Tu grebuckaju, predu, trčkaraju: 'Mrnjaju, što je dobro!'

Na prvi pogled to je tradicionalna slavonska kuća u Tenji kod Osijeka. No u toj kući mačke nisu samo na prozorima, jer je to kuća mačaka."To je takozvana junior soba, zapravo to je prostor u kojem mačke prvo najčešće dolaze", kaže Mirta Salopek Kotromanović, veterinarska tehničarka "Udruge 9 života", pokazujući nam kuću.

Mlade, razigrane i umiljate mačke u junior sobi bile su odbačene dok još nisu bile sposobne samostalno ni jesti. "Neke smo odhranili na bočicu pa postanu ekstra privržene", rekla nam je Mirta.

Volonteri "Udruge 9 života" godinama spašavaju mačke s osječkih ulica, kupili su i kuću koju uređuju kako bi ispunila zakonske uvjete i postala sklonište. No i to je samo korak do cilja.

"Naš stvarni cilj jest upravo da to sklonište ne treba, osim u nekim krajnje nužnim slučajevima i da ovdje zapravo boravi vrlo mali broj mačaka – to se jedino može postići prevencijom kroz kastraciju, sprečavanje nepotrebnih, neželjenih legla mačaka", rekla nam je Mirta.

Tridesetak spašenih mačaka boravi u toploj kući ispunjenoj penjalicama i igračkama.

"Imaju se gdje penjati, trčkati, ganjati jedni druge i slično tako da je taj prostor zbilja prilagođen, mi pokušavamo što više zabave da im na neki način nadoknadimo ono što bi imale da žive slobodne vani", rekla je Mirta.

U kući je i terasa s ležaljkama na stanarima omiljenoj sunčanoj strani, ali i stacionar za zbrinjavanje maca sa zdravstvenim problemima.

"Dođu nam ozlijeđene, udari ih auto, mi ne znamo gdje te mačke pripadaju. Nakon tih trauma i svega ne možemo jednostavno samo vratiti tu mačku tamo gdje je bila", prepričava Mirta.

Pa nastoje mačkama pružiti što više. Zahvaljuju svim donatorima i Gradu Osijeku koji plaćanjem kastracija pomaže Udruzi te pozivaju one koji mačke vole, a mogu i žele odgovorno skrbiti o njima da u svoj dom prime ljubimca koji će im pruženu ljubav na jedinstven način i uzvratiti

