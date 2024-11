Odvjetnik uhićenog neurokirurga Krešimira Rotima otkrio kako se brani: 'Tu je jedan bizaran događaj'

Uhićeni liječnik Krešimir Rotim, jedan od najpoznatijih hrvatskih neurokirurga uz karijeru u državnoj bolnici ima i privatni biznis. Također, ima i čak dva predsjednička odlikovanja, jedno je dobio od Ive Josipovića, drugo od Kolinde Grabar Kitarović. Kako se brani, otkrio je našem Mariu Juriču njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Na pitanje što se stavlja na teret gospodinu Rotimu, Pavasović Visković je rekao da je zasad kvalifikacija da se radi o primanju mita. "Doduše, ono što je tu činjenično opisano nije mito već nešto potpuno drugo, ali treba ipak pričekati konačnu kvalifikaciju da bismo znali o čemu se radi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vidio se sa svojim branjenikom. "On apsolutno negira svoju odgovornost. Ja sam prilično uvjeren da sa cijelom tom pričom nema nikakve veze, barem ne u onoj mjeri da bi to bilo kazneno djelo ili bilo što zabranjeno, nemoralno. Mislim da se Krešo Rotim nema čega sramiti u svojim postupcima u ovom slučaju, tako da vjerujem da će to sve vrlo brzo izići na vidjelo", rekao je Pavasović Visković te dodao da su njihovi dokazi za to biti činjenice.

"Mi ćemo večeras kad bude ispitivanje USKOK-u sve objasniti i iznijeti dokaze. Ja toplo očekujem da će se shvatiti njegova realna uloga. Nema iznosa mita, tu je jedan potpuno bizaran događaj sa strane protumačen kao korist koja bi njemu išla u korist. Međutim, nema od toga ništa, nije se radilo o nikakvom mitu", uvjeren je Pavasović Visković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postavlja se pitanje u kakvom su odnosu Petrač i Rotim i bivši ministar zdravstva Vili Beroš. "Dakle, o Berošu ne mogu govoriti, niti znam, međutim s Petračem nije nikakvom odnosu. S njim nije nikada ništa razgovarao što bi imalo bilo kakve veze s medicinom. Trebate znati da Beroš i Rotim sasvim sigurno ništa zajedno nisu u životu radili, već 6 godina su u hladnim, lošim odnosima. Nema govora o nekakvom udruživanju", zaključio je Pavasović Visković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa