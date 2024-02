"Vi kao da živite u Lalalandu", poručili su bolnički liječnici ministru zdravstva Viliju Berošu. Reakcija je to na njegovo pismo povodom Dana liječnika. Ljuti ih to što se pohvalio reformom i ulaganjima dok istodobno, kažu, liječnika nedostaje i sve je više onih koji odlaze iz Hrvatske. Stigao je i odgovor ministra koji je poručio da je njegova kritika poput političke rasprave i da ne doprinosi rješavanju problema. RTL-ova reporterka razgovarala je s Mirjanom Livojević, članicom Izvršnog odbora Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Što kažete na odgovor ministra Beroša?

"Žalosno je da se jedan ministar mora opravdavati svojim djelatnicima i kolegama. To dovoljno govori kako se on i mi osjećamo. Njegov pogled kroz ružičaste naočale nije nas impresionirao niti su nas impresionirali njegovi pokušaji obrtanja pile. I dalje smo nezadovoljni raspadom javnog zdravstvenog sustava, manjkom kadra i svime onime što stalno naglašavamo otkad smo krenuli u borbu za naša bolja prava."

Što Vas je najviše naljutilo u pismu da ste reagirali?

"Ministar se u svom čestitanju bazirao na to kako je raspoređen novac, gdje se ulagalo, gdje su se obnavljale zgrade i bolnice. Vrlo prigodno, niti u jednom trenutku se nije okrenuo prema situaciji s kadrom. Zašto su liječnici pod njegovim vodstvom nezadovoljni? Zbog čega je imao dva prosvjeda za vrijeme svog mandata? Zašto je prošle godine iz Hrvatske otišao najveći broj mladih liječnika otkad smo ušli u Europsku uniju? Ni u jednom trenutku nije spomenuo uspjehe liječnika iz prošle godine što bi bilo na osobnoj razini čestitanja Dana liječnika, da pohvali kolege. Nije poanta on, niti ono što su Vlada i on napravili. Poanta je što su liječnici napravili."

Što tražite kao Udruga bolničkih liječnika tražite da se riješi?

"Uvijek tražimo iste stvari. Za početak, tražimo da prestane raspad javnog zdravstvenog sustava, da se stvari promijene iz temelja. Za početak da se riješi problem mladih ljudi koji odmah nakon fakulteta odlaze van. Da se konačno riješe robovlasnički ugovori.

Što s robovlasničkim ugovorima?

"I dalje nisu riješeni. Nakon nebrojenih sastanaka u Ministarstvu zdravstva s tim istim ministrom i njegovim pomoćnicima, stvar i dalje nije riješena. I dalje čeka, nije službeno ništa riješeno.

Koji su vaši daljnji koraci?

"Nažalost, nijedan od naših inicijalnih zahtjeva na prosvjedu i ranije, još nije riješen. Zakon o radnopravnom statusu liječnika stoji, a to nam je jako bitno. Ministar nam je na početku svog mandata obećao da će riješiti, a onda je nonšalantno prešao preko toga i više to ne spominje. Zatim, vremensko kadrovski normativi koje smo tražili kako bi se rasteretili kolege, kako bi se vratilo dostojanstvo liječničkom pozivu, kako bismo imali dovoljno vremena za pacijente, ne da nisu ispunjeni, nego je ono što su napravili je groteskno i nema veze sa strukom. Zato je struka nezadovoljna i zato liječnici govore koliko su nezadovoljni. To što on govori ljudima koji nisu upućeni da je sve divno i krasno, to njegovi kolege ne vjeruju.