Liječi dijabetes, topi kilograme, ali može li popularni Ozempic usporiti i proces starenja?

Mrvicu skuplji od mjesečne članarine za pilates, daleko jednostavniji, a samim time i djelotvorniji. Koristi se za dijabetes tipa 2 - ali zvjezdani status među lijekovima dobio je zbog nečeg potpuno drugog - topi kile. Da, to je Ozempic, odnosno semaglutid! I usprkos tome što ga u kolovozu u ljekarnama ima više no prije - to i dalje nije dovoljno!

"Mi smo prisiljeni mnoge ljude odbiti, jer nemamo dovoljne količine lijeka koji je potreban da bismo zadovoljili sve potrebe. Od nekakvih 4 tjedana u mjesecu, mi imamo za tjedan i pol dana. Znači za 2 do 3 tjedna mi smo bez dostatnih količina da bismo mogli zadovoljiti količine naših pacijenata", kaže magistra farmacije Mario Vrebčević.

Sada ispada da bi semaglutid mogao imati još veće prednosti od onoga što je u početku zamišljeno. To je poručio kardiolog Harlan Krumholz sa Sveučilišta Yale, zaključujući kako ga ne bi začudilo da lijek uspori proces starenja. Referirao se pritom na niz novih studija koje su se istraživale pozitivne učinke lijeka na Alzheimerovu bolest, artritis, rak i kardiovaskularna oboljenja. Da lijekovi tog razreda imaju širok učinak - slažu se i naši liječnici.

" I to istovremeno i smanjujući razinu glikemije, odnosno šećera u krvi, smanjujući glukovarijabilnost, odnosno oscilacije šećera u krvi koje dovode do kroničnih komplikacija i smanjujući upalu, a to je to ona tiha, tinjajuća kronična upala, tzv. metainflamacija, ona je poveznica kroničnih, autoimunih bolesti, pa čak i karcinoma", tvrdi Ana Marija Libereti Pršo, endokrinologinja KB-a Sv. Duh

Zbog svega ovoga je moguće da se ovi i slični lijekovi ubuduće imaju širu upotrebu.

"Već je debljina jedna nova indikacija. Iako, to opet nije jedna indikacija, nego je bolest koja zahvaća sve do zadnjeg organa i organskog sustava. Naravno, vjerujem da će se u budućnosti, vrlo brzo, ispoljiti odnosno izroniti neka nova indikacija i za liječenje kronične bubrežne bolesti, odnosno zaustavljanja daljnjeg propadanja bubrežne funkcije", ističe Ana Marija Libereti Pršo.

S obzirom na potentnost i privlačnost ovog i sličnih lijekova, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga apelira na njegovo savjesno propisivanje i korištenje.

" Ozempic nije lijek koji se koristi za skidanje par kila da bi bili u modnom trendu, ili da bi lijepo izgledali na špici. On se zaista koristi za liječenje dijabetesa, kod osoba koji imaju body mass veći od 27, odnosno 30", kaže nam Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga

I koji njima treba biti dostupan. A iako odnedavno uvozimo oko 25% više lijeka - očito da je potražnja još uvijek veća od ponude.