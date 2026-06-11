Željko restaurira MiG-21 i ne skriva sreću: 'Nepoderiv je, a osjećaj baš dječački'

MiG-21, jedan od najpoznatijih vojnih zrakoplova impresivno izgleda čak i kada je na restauriranju.

"Legendarni avion, nepoderiv što bih ja prvo rekao sad kad sam ga upoznao i sve to, divim se", kaže Željko Krmpotić, restaurator zrakoplova.

Netko restaurira umjetničke slike, a gospodin Željko vojne zrakoplove. Ovo mu je peti i o ovom je poslu oduvijek maštao.

"84. sam bio u Prištini na aerodromu kao tenkista, tamo su bili MiG-ovi i odmah mi je to bilo onako, nebo para, tako nešto, posebno. Tako da me to veseli, u biti nikada se nisam bolje osjećao", kaže Željko Krmpotić.

Građani podržavaju projekt

Kako bi na poseban način svjedočio o Domovinskom ratu, rashodovani MiG je na inicijativu gradske uprave dopremljen u Viroviticu. Građani podržavaju projekt.

"Lijepo, treba takve stvari promovirati, treba općenito biti više spomenika upoznavati ljude s onim što su naši roditelji, prvenstveno očevi se borili", kaže Antea.

"Da ljudi nešto vide, a ne samo da čuju, druga je stvar kad vidite airplane na postolju i kad vidite u zraku na kilometar, to bi bilo dobro", kaže Stjepan.

"Super, što da ne, mi mladi bi se sigurno zainteresirali za to", kaže Lorena.

Izazovan posao

Restauriranje MiG-a 21 počela je nakon detaljnog pregleda.

"Nigdje nisam našao da je bilo nekakvo oštećenje, ni tvorničko s obzirom na to da je on i letio i sve to, nigdje nema nekih napuknuća, nigdje nema nekih dijelova koji su lomljeni i tak nešto", kaže Željko Krmpotić.

Posao je izazovan, ali gospodin Željko u njemu uživa.

"Nit si umoran, nit si gladan, nit si žedan, kad sjedneš Bože sveti, osjećaj je, osjećaj je ono dječački što bi rekao, baš dječački, tako, eto, nešto prekrasno", kaže Željko Krmpotić.

MIG uskoro spreman

Nakon tridesetak dana rada na restauriranju i konzerviranju MiG bi trebao biti spreman.

"Da niste vi došli već bi on bio u fileru, ali će biti noćas do 10 sati ćemo napraviti pa će se sušiti dva dana pa ćemo poslije toga brusiti, idući tjedan ću vam poslati slike pa ćete vidjeti", kaže Željko Krmpotić.

Nestrpljivi Virovitičani zrakoplov dolaze pogledati i u radionicu, a kada restauracija završi zrakoplov će biti izložen na prostoru nekadašnje virovitičke vojarne i kao atraktivan eksponat svjedočiti o Domovinskom ratu.