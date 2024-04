Godinama se ne rješava, pa problem u Vranjicu zbog deponija azbesta koji čeka sanaciju sve više raste. Na obližnju plažu stižu kupači nesvjesni opasnosti za zdravlje.

Od cijevi do manjih komada azbesta, sve se to može naći na takozvanoj vranjičkoj plaži Kosica. Iako područje na kojem je obalni pojas oko tvornice Salonit nije sanirano, svako ljeto tu stižu brojni kupači. No, tabla s upozorenjem ne postoji.

"To je ono za što se mi cijelo vrijeme zalažemo, znači do same sanacije da se prostor ogradi, jer se ovdje radi o crnoj točci azbesta, a definitivno ne o plaži", rekla je Marina Grubnić, članica građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.

Dok se čeka sanacija, rade se i drugi sadržaji.

"Ovdje nije uopće samo problem plaža, problem je I dječje igralište koje je izgrađeno preko puta ulaza u tvornicu Salonit također na deponiju azbesta", rekao je Marin Mandić, član građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.

Svatko tko živi u Vranjicu zna da je plaža nastala od tehnološkog otpada iz tvornice, točnije azbesta.

"Već je prije nađen azbest, otprije tu u moru. Tu su samo nasuli žalo, ništa se nije maknulo", rekla je mještanka Antea.

"Brine me sigurno, nije zdravo udisati taj zrak, sve je zagađeno. Već smo zagađeni sa svim mogućim sada još i to", rekao je Marijan.

Fond za zaštitu okoliša nadležan je za sanaciju koja bi trebala biti provedena u iduće dvije do tri godine.

"Fond nema nadležnost da tumači zdravstvenu ispravnost ili mogućnost kupanja nego smo mi nadležni za projekt sanacije. Lokacija plaže u Vranjicu je u vlasništvu grada Solina, a fond je institucija koja će financirati projektnu dokumentaciju i sanacijske radove", rekla je Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša u Fondu za zaštitu okoliša.

Iz Grada Solina na naš upit nisu odgovorili, a upozorenja mještana ignoriraju.

"Iz grada Solina stalno dobijemo odgovore da oni ovo nisu proglasili plažom. Mi ne razumijemo onda njihove postupke nasukanja ovog mjesta iznova. Čak su jedine godine stavili kućice za sladoled. To smo uspjeli maknuti", rekla je Antonija Jerković, članica građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.

Za Vranjičane ovo je dugotrajna borba, jer davno je tvornica zatvorila vrata, a opasan otpad i posljedice od udisanja azbesta još uvijek su tu.