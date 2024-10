Macan i Mijić o prepucavanju dva brda: 'Lažu jedni i drugi, svatko za svoju publiku'

Nova fronta sukoba dvaju političkih brda i dvije vanjske politike. I dok predsjednik Zoran Milanović kao jedini lider zemlje članice tvrdi da NATO vojnici idu u Ukrajinu, premijer Andrej Plenković to naziva lažima. O svemu smo u RTL-u Danas razgovarali s analitičarima Matom Mijićem i Krešom Macanom.

Zašto u HDZ-u ponavljaju da je Milanović ruski čovjek?

"Zaključak je jasan, lažu jedini i drugi - svatko za svoju publiku. Milanović je rekao nećemo slati hrvatske vojnike u Ukrajinu. Naravno da svi njegovi birači to podržavaju, ali problem je da nitko ne šalje vojnike u Ukrajinu. Šalju ih u Njemačku u NATO službu i na edukaciju. Ljudi jednostavno gube priliku da uče u jednoj ratnoj situaciji kao što su mnogi učili od nas, da uče kako primjenjivati najnovije tehnologije i trendove", pojašnjava Macan.

Kažu da mu Rusi financiraju kampanju, ali da za to nemaju dokaza - ima li to smisla?

"Ne znam što bi to točno Rusi plaćali u kampanji jer kampanje nema. Netko im je dobro ciglu prodao ako su iti rublja potrošili na dosadašnju kampanju. Mislim da je to pokušaj premijera i HDZ-a da stave i zadrže predsjednika u proruskom okviru u koji su ga stavili. Hrvatska nema proruskog predsjednika, ali Milanović kontrirajući premijeru je olakšao da ga se stavi u tu prorusku ladicu. Mi sada kao država među našim međunarodnim partnerima ispadamo kao problematična država gotovo bipolarna koja ima prozapadnu Vladu, a proruskog predsjednika. Ali to ne drži vodu", pojašnjava Mijić.

"Veleposlanici su dosta zbunjeni, često pitaju što to predsjedniku treba jer oni to gledaju da to ipak radi s pozicije predsjednika. Ja im kažem on je u kampanji. Ovo je sve njegova predsjednička kampanja, zasad uspješna jer pričamo o njemu, a ne o Primorcu. On je u prvom planu, suprotstavlja se Plenkoviću, brine se za interese države. To je za njegove birače top", dodaje Macan.

NATO je ušao u rat - s druge strane ponavlja Milanović - jesu li to opasne tvrdnje?

"NATO je već akter u ovom sukobu. NATO obučava ukrajinske vojnike, naoružava Ukrajinu dakle NATO je vrlo jasno zauzeo stranu. Nije aktivan sudionik na ratištu, ali mislim da to nitko ne želi. Niti jedna strana, niti je to realno da će se dogoditi. Milanović kad kaže NATO ulazi u rat je kao vijest s TV kalendara, nešto staro nekoliko godina", kaže Mijić.

"Ovo je manipulacija, NATO na razne načine pomaže Ukrajini i jedina stvar koja nije je da naoružani vojnici nisu u Ukrajini. NATO je na razne načine ipak u Ukrajini, predsjednik kada to kaže nije u krivu, ali NATO vojnici nisu i neće biti u Ukrajini. Njegovi birači vjeruju što on kaže", dodaje Macan.

"Tema je idealna za strašiti ljude, ali je jako opasno i neodgovorno. Ozbiljni analitičari kažu da smo u predvorju Trećeg svjetskog rata. Svi bi se trebali sabrati i početi odgovorno razmišljati i djelovati, a ne se nabacivati etiketama", nadovezao se Mijić.

"U kampanji stradaju nacionalni interesi. Svi znamo da će se nakon izbora vrlo vjerojatno sve vratiti u normalu. To vide i razumiju čak i strani veleposlanici", zaključuje Macan.

NATO tvrdi suprotno - zna li Milanović nešto što javnost ne zna? Znamo da nije suglasan s misijom NATO-a - odbio je slanje časnika u Njemačku, je li trebao bit glasniji u Washingtonu?

"To je cijelo vrijeme ta nekonzistentnost. On cijelo vrijeme šuti pa govori u Hrvatskoj umjesto tamo gdje bi mogao. Oni imaju jasnu podjelu tko ide na koji skup. To je automatski odgovor na pitanje zašto ga nije bilo u Dubrovniku. Jedina stvar koja štima su dogovori tko gdje ide i kada. Štimalo je i s bivšom predsjednicom, nikad nije bilo duplanja", kaže Macan.

Bi li predsjednica bila u Dubrovniku da je ona aktualna?

"Ne ako je to taj format. Nezgodno je zbog protokola - tko je onda domaćin. Po rangu je onda domaćin predsjednik države. To je taj format i zato je Vučić i došao. To su neke diplomatske stvari. Cijela ta ekipa politički želi Vučića tamo bez obzira na to što je on negdje između, ali na puno načina sudjeluju u ratu u Ukrajini", objašnjava Macan.

Je li to na kraju stvarno bio šou Aleksandra Vučića i treba li ga uopće pozivati s obzirom na njegove stavove?

"Ne vidim zašto bi ono što se u Dubrovniku dogodilo bilo shvaćeno kao Vučićeva pobjeda. To je zapravo njegova kapitulacija. On kao srpski nacionalist i predsjednik vrlo rusofilne države dolazi u hrvatsku članicu NATO saveza i Europske unije svrstat se uz ukrajinsku stranu makar kroz ovakav format. To je kapitulacija velikosrpske, proruske politike, a onda on da bi spasio svoj obraz doma mora nešto producirati. To nije ništa novo, ali je problem što naša politika duže vrijeme ima razumijevanja za to kao da se radi o nekoj kroničnoj bolesti. Morao razumjeti Vučića on terminalno boluje od velikosrpstva pa dajmo mu da sad tu nešto kaže za svoje potrebe", kaže Mijić.

Nije li to kontinuitet onoga da sjedi na dvije stolice, malo s Moskvom malo s Bruxellesom?

"On mora s obzirom na to da je došao u Hrvatsku i da je na skupu koji je realno NATO proukrajinski skup prvenstveno dolazi zbog stava da se ne može dirati teritorijalni integritet Ukrajine pa se ne može dirati Kosovo. To je njemu ideja, ali svojima mora napraviti šou. Dvije od tri njihove televizije dođu i prenesu sve što je on rekao, u njegovom su servisu. On je morao dati Izjavu za njih", kaže Macan.

"Veliko je pitanje zašto mi dopuštamo da se nas ponižava u njegovom šou i zašto za to imamo razumijevanja", dodaje Mijić.

Hoće li onda Plenković naći dovoljno ruku u Saboru ili će sve proći kao situacija s obukom ukrajinskih vojnika?

"Ne vidimo put do dvotrećinske većine, ali će Plenković zalijepiti naljepnicu rusofila svima koji ne budu glasali", slažu se obojica.