Navijat će sa šest prijatelja, kreću za nešto više od 20 dana. Avionske karte su na broju, ali ne i one za utakmicu. Luka Kovač će nogometni okršaj Hrvatske i Italije gledati u Leipzigu.

"Jedva čekam taj pohod, jedva čekam da se svi opet ujedinimo. Uspjeli smo doći do dvije, tražimo još četiri, ako netko zna, bit ćemo zahvalni. Još su neke stvari u procesu da se stvari riješe, ali idemo sigurno, kako god bilo, što god bilo", poručuje Luka Kovač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naravno, nije jedini. Vrući nogometni lipanj donosi potpuni desant hrvatskih navijača. Berlin, Leipzig, Hamburg preplavit će kockice. Bit će organizirana navijačka okupljanja, nogometne utakmice navijača, bogata koreografija. Najveća zastava na svijetu putuje u Njemačku, ali na stadionima se vijoriti neće. Jer je prevelika. "Iako gradovi domaćini imaju male nervoze oko broja i Hrvata koji će doći tamo, u gradove, znamo da imamo službeno samo 10 tisuća ulaznica, naravno da smo mi dosta iskusni po tim pitanjima, pa ćemo pokušati uz ostale modalitete navijačima osigurati ulaznice. Okupljanja su planirana, bit će navijači obaviješteni", pojasnio je Tomislav Mileis iz platforme CFE Mi Hrvati.

Gvardiol, Kovačić, Livaković i društvo okupljaju se u nedjelju. Prvo idu na Pantovčak kod predsjednika gdje će primiti odličja za uspjehe u Katru. Prvi put u povijesti će reprezentacija i do Vatikana, gdje će imati privatnu audijenciju kod pape Franje. To je svima bila dugogodišnja želja. Glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak poručuje: "Mislim da mogu reći u ime svih nas da smo jako uzbuđeni, i ja osobno, ali i cijela reprezentacija. To je poseban doživljaj za svakog, a pogotovo nas vjernika. U tome ćemo naći veliku inspiraciju za EURO."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za sve one koji neće navijati u Njemačkoj, glasnice će brusiti na glavnim trgovima diljem zemlje, gdje će biti organizirana gledanja utakmica. U Splitu će se navijati na Zvončacu, a u Zagrebu na glavnom trgu. Interes je neviđen. "Očekujemo naravno pun trg za vrijeme trajanja hrvatskih utakmica, znači oko 50 do 60 tisuća ljudi, oko 5 tisuća u Splitu", pojašnjava Mileis.

Ne vlada pomama i navala samo za utakmice Vatrenih - nekima je dovoljno vidjeti ih i na treningu. Zasada imaju samo jednu šansu - 10. lipnja u Neuruppinu , gdje je i bazni kamp hrvatskih nogometaša, 80 kilometara od Berlina. "Mi smo putem web stranice HNS-a ponudili mogućnost prijave za taj otvoreni trening, ako bude prijavljenih više nego što imamo ulaznica na raspolaganju održat ćemo ždrijeb tako da oni najsretniji mogu prisustvovati treningu", kazao je glasnovonik Pacak i dodao da tamo može stati nešto više od 4 tisuće ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I stotine tisuća na ulicama njemačkih gradova. Svi sa skromnim željama za ovogodišnji EURO, za koji ulaznica, službeno, više nema. "Daj Bože zlato, ali koji god uspjeh, dočekat ćemo ih, oni su ipak spas uživamo u svakom njihovom trenutku to je ono što narod veseli, kao što je nedavno bio Baby Lasagna. To nam treba stvarno, a ne da budemo tmurni kao ovo vrijeme", zaključio je Luka s početka priče.

Euroforija počinje - nema druge nego joj se prepustiti u potpunosti!