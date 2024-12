Božićni pokloni su prošli, sada počastite sebe: Alma savjetuje koje stvari morate uhvatiti na sniženjima

Peglanje kartica i trošenje se nastavlja. Nakon dva neradna dana trgovački centri su ponovno otvoreni i to s popustima na svakom koraku. Počelo je zimsko sezonsko sniženje koje će trajati iduća dva mjeseca u kojima možemo očekivati tri kruga pada cijena. Najveći rezovi, barem za sada, vide se na odjeći i obući. Sniženja u pojedinim trgovinama idu i do 50 posto. Procjene su kako ćemo od danas, pa do kraja godine potrošiti više od pola milijarde eura.

Prava Shopping groznica se tek očekuje a kako proći što povoljnije i isplati li se u šoping preko granice?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O sniženjima smo razgovarali s Almom Premerl Zoko, savjetnicom za kupovinu.

Što i kako kupovati na sniženjima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sezonskim sniženjima treba kupovati ono što vam nedostaje. Ako razmišljate što kupiti za proslavi Nove godine ovo je prilika za kupovinu neke šljokičaste haljine, neke dobre štikle ili nešto što ćete iskoristiti i sljedeće godine za neku od svečanosti na koju ste već pozvani.

Što nije dobro sada kupovati?

Pričekala bi s kupovinom kaputa, možda pričekati sljedeći tjedan ili tjedan poslije, kad će se recimo obznaniti početak drugog kruga sniženja i kad će cijene biti malo povoljnije odnosno popusti veći. Pa onda recimo neki kaput koji se sada 30 posto snižen u sljedećim tjednima može biti 50 posto.

Je li sad vrijeme samo za kupovinu odjeće ili možemo kupiti nešto drugo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sad je dobro vrijeme za kupovinu recimo rublja ili nakita npr za onoga tko će sljedeće godine ići na krizmu. Sad treba istraživati ponudu i kupovati ono što znate sigurno da vam je potrebno.

Isplati li se sada šoping izvan Hrvatske npr. u Italiju ili Austriju ili u neki outlet da se ode?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Outlet je uvijek dobra ideja jer su u outletu u startu snižene cijene pa onda i dodatni popusti dižu onaj šoping adrenalin. Sniženja u cijeloj Europi počinju danas.I ne trena kalkulirati. Treba kupovati u Zagrebu ili bilo kojem drugom gradu. Treba tu istraživati. A onda u drugim krugovima sniženja, onima od 50 i 70 posto i onda se isplati otići van i nešto dobro ugrabiti