NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM / Kreće rekonstrukcija jedne od naprometnijih zagrebačkih cesta: 'Tih šest mjeseci će biti kaos...'

Zbog rekonstrukcije Jadranskog mosta, u Zagrebu će od sutra promet biti dodatno otežan. Radovi su jako složeni pa će se čak šest mjeseci prometovati po zapadnom kolniku, u samo dvije prometne trake. Jedna je to od najprometnijih prometnica koja povezuje zapadni dio Novog Zagreba i Savske odnosno Selske. Tamo već više od godine dana nema ni tramvajskog prometa. U Gradu žele obnoviti sve mostove preko Save, iz sigurnosnih razloga, nakon što desetljećima u njih nije bilo ulaganja. "Radi se kompletna rekonstrukcija i nakon toga, kada se obavi istočna, prelazi se na zapadnu stranu, provizorij se preusmjerava, molim građane za strpljenje", rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet. Građani nisu oduševljeni najavljenim radovima. "To je predugo u izgradnji. Nadao sam se da će već bit izgrađeno. Nema smisla više. Bilo bi vrijeme da se krene tramvajem preko", rekao je Petar. "U tih 6 mjeseci će biti kaos. Kao i inače kak je bio. Bit će do kraja", kazao je Vedran.