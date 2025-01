Prije nekoliko mjeseci su uništile vinograde s dozrelim grožđem, a sada ponovno haraju i stanovnike s drniškog područja dovode do ludila.

Nevjerojatnih 30 godina svim mogućim institucijama prijavljuju krave jedne obitelji koje uništavaju njihovu imovinu, a obitelj unatoč stotinama prijava i dalje dobiva državne poticaje.

Nakon što je povadio trsje iz vinograda koji mu je uništen početkom jeseni, Ivici tuđe podivljale krave sada dolaze pred kućna vrata, uništavaju dvorište i mladu pšenicu.

"Bili je negdje do 50 toga blaga bude uvečer. Ali to je noć, pa vi niti ne možete izbrojit niti markirano blago, ma ne možete mu prići. Onda se okrenu bikovi, koji su već poludivlji i oni braneći krdo idu prema nama", kaže Ivica Baković iz Parčića koji je i prije tri dana opet je zvao policiju. Iz šibensko-kninske policije kažu da je ovo ukupno 76 postupanje zbog stoke bez nadzora na drniškom području u zadnjih pet godina. Samo od Nove godine do danas 12 puta.

Ozlojeđen je i njegov susjed Josip Škiljo koji ironično kaže da situacija "ne traje puno, samo 30 godina".

Vlasnica ima dvije presude

"Uđu u vinograd, tu ima kap na kap, pa se to potrga. Ja imam veliku mrežu, ogradu, oni su to kao paučinu probili trčeći. To je sila, poludivlja, bez nadzora, radi što hoće. To je životinja, ona ne zna. Onaj tko je vlasnik, njega nije briga. Naravno, stoka uvijek istog vlasnika jer druge ovdje i nema", kaže Škiljo koji je kao i Baković hrvatski branitelj koji je odlučio ostati na selu i baviti se poljoprivredom, a sada su kažu ponovno okupirani.

Lani su po prijavi Državnog inspektorata donesene dvije presude vlasnici stoke. Jedna je oslobađajuća, a prema drugoj treba platiti 500 eura za zanemarivanje životinja što je, poručuju mještani, minorno u odnosu na njihove štete.

"Naručimo oranje, oranje platimo, pripremim zemljište za krumpirište, grah ili nešto drugo i to isto bude uništeno na ovakav način. Te krave nabiju zemlju toliko kao da dovezete jedan valjak koji će prevaljati zemlju", ističe Gordana Pavičić, na čiju su njivu krave provalile porušivši ogradu.

Mještani su razočarani i smatraju se izdanim od svih institucija jer vlasnica prima poticaje za stoku koju ne čuva. Iz Ministarstva poljoprivrede potvrdili su da je za poticaje samo u 2023. dobila oko 18 tisuća eura.

'Na rubu smo'

Zakonski nadležan za zbrinjavanje lutajućih životinja Grad Drniš je osigurao novac i priprema natječaj za zbrinjavanje stoke, u jednom od rijetkih skloništa poput onoga u Trilju, ali komunalni redari najčešće ne mogu identificirati stoku. preko markica na ušima jer joj se ne mogu približiti niti je zadržati do budućeg dolaska djelatnika nekog od skloništa.

"Tu bude i četiri-pet bikova. Znači, to je dosta opasno pristupat. I vi ne možete prikupiti sve podatke. Komunalni redar apsolutno ne može ograditi tu životinju, ona se slobodno kreće, to je problem. Rješenje ovoga problema je da se utječe na vlasnika da drži ih pod nadzorom", smatra pročelnik za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Drniša Šime Cigić.

O kravama koje sad već plaše ljude vlasnici nisu željeli razgovarati.

"Ja sam bio svjedok kad je bik od tisuću kila udario u auto, u ženu s troje dice, razbio vrata i staklo", kaže Škiljo, a Baković zaključuje: "Nažalost, zaustavit će se tek onda, to mi dobro vidimo, tek kad netko izgubi život ili uzme zakon u svoje ruke što nikako ne bi željeli, al' smo na rubu".

Ove krave, napominju, svaki dan prelaze i preko ceste koja od Drniša vodi za Knin i Split, a prometne nesreće već su skrivile.