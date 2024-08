ŽIVOTNA ODISEJA NEPONOVILJIVE SANDRE / Kraljica diska iz Dubrave: 'Toliko je trpjela i na kraju joj se vratilo'

Osam je godina čekala, ali hitac od 67 metara i 51 centimetar Sandru Elkasević ponovno je lansirao - na tron Olimpa. S krunom na glavi kraljica diska u Parizu je osvojila brončanu medalju i rekla: ' Svaki dan od Tokija sam sanjala ovaj dan. Radili smo za ovaj dan, trudili smo se, željeli smo, htjeli smo, jučer smo to Edis i ja pokazali i vratili se na staze gdje sve pripadamo a to je u svjetski vrh bacanja ženskog diska, zaista sam uživala u natjecanju. Vratila se ona stara Sandra puna adrenalina, želje, borbe'. Nakon teške borbe prije tri godine u Tokiju kad je bila četvrta iz Pariza odlazi s trećim olimpijskim odličjem. Ivan Veštić, predsjednik Hrvatskog atletskog saveza, rekao je: 'Ona je sve radila da to postigne, sinoć nam je to odgovorila sa svojim veseljem koliko je to ona iščekivala, koliko je trpjela i na kraju se sve vrati. Zaista je privilegija da Hrvatska atletika i hrvatski sport imaju takvu sportašicu. Na sportsko čudo zagrebačke Dubrave ponosni i građani. Upravo je kvartu u kojem je odrasla posvetila medalju.' Njezini susjedi oduševljeni su što je medalju posvetila Dubravi, o 2010.te u svjetskom je vrhu. S velikih natjecanja ima 15 medalji - dva zlata, dva srebra i bronca na svjetskim. Sedam zlatnih medalja na Europskim prvenstvima. Dva olimpijska zlata i sada bronca. Zavidna kolekcija na kojoj ne misli stati. Priču o našoj kraljici atletike pogledajte u prilogu Lucije Ptičar.