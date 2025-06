Kovačević: 'Trump se ponio kao i Bush, Amerika će se pridružiti izraelskom napadu'

Novi ruski napad dronovima na ukrajinsku Odesu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 14 ih je ozlijeđeno. Unatoč aktivnoj protuzračnoj obrani koja je dijelom oborila dio dronova, nanesena je ogromna šteta željezničkoj infrastrukturi i stambenim zgradama. Odesa je najveća ukrajinska crnomorska luka, ključna za uvoz i izvoz, a od početka rata pod stalnim je ruskim napadima raketama i dronovima.

O svemu smo razgovarali s Božom Kovačevićem, bivšim hrvatskim veleposlanikom u Moskvi. Ruski napadi na Ukrajinu idu dalje, u međuvremenu je otvorena i fronta Izrael - Iran.

Kako rat na Bliskom istoku utječe na poziciju Rusije u ratu s Ukrajinom?

Mislim da samo ohrabruje Rusiju u njezinoj namjeri da zadrži osvojena područja. U izraelsko-američkom napadu na Iran, Rusija vidi opravdanje za svoj napad na Ukrajinu - ako mogu oni zašto ne bismo mogli i mi, to je rezon ruske vlasti.

Što možemo očekivati od Trumpa koji šalje poruke kako će u roku od dva tjedna donijeti odluku o izravnom uključivanju SAD-a u rat?

Trump je i dosad bio nepredvidljiv, ali postoji konstanta njegove politike u odnosu prema Iranu i Izraelu. On je još 2018. u svom prvom mandatu optužio Iran da ne poštuje odredbe o kontroli svog nuklearnog programa, a Međunarodna agencija za nuklearnu energiju to je negirala. Trump se ponio kao što se administracija predsjednika Busha ponijela 2003. prema Iraku. Tada su tvrdili da Irak ima oružje za masovno uništenje, a nije ga imao. Sve je to bila priprema za agresiju na Iran tako da na temelju toga i njegove privrženosti premijeru Netanyahu možemo zaključiti da će se Amerika pridružiti izraelskom napadu na Iran. Trump je već pozvao iranski režim na kapitulaciju.

Putin uvjerava kako je spreman razgovarati i sa Zelenskim, ali spominje propagandu uz pitanje tko će potpisati dokumente? Kome tako šalje poruku?

Na djelu je namjera da se obezvrijedi i omalovaži ukrajinski predsjednik Zelenski. Putin time neizravno podsjeća da je i predsjednik Trump doveo u pitanje legitimitet predsjednika Zelenskog s obzirom na to da je njegov mandat istekao. Putin na umu ima činjenicu da je Zelenski odbio provesti u djelo dogovor iz Minska II koji je postignut u dogovoru s prethodnim ukrajinskim predsjednikom Porošenkom. Putin je u razgovoru s inozemnim novinarima rekao da je spreman razgovarati s bilo kim, ali da mu je važno da se ne dogodi kad netko novi dođe na vlastda kaže da ono što je dogovoreno s prethodnikom više ne vrijedi. Tako pokušava obezvrijediti bilo kakvu vjerodostojnost ukrajinskih pregovarača.

Putin tvrdi kako je laž da Rusija želi napasti NATO, no Njemačkoj, ali i drugim europskim zemljama poručuje - to nisu neutralne države nego strane koje podržavaju Ukrajinu, u nekim slučajevima, kaže čak i i sudjeluju u neprijateljstvima. Je li to indirektna prijetnja?

To je prijetnja, ali u ruskoj interpretaciji to je odgovor ne na prijetnju nego na stvarna antiruska djelovanja. Putin je spomenuo da su u Kurskoj oblasti na međunarodno priznatom ruskom teritoriju djelovali njemački tenkovi. Upozorio je da raketama Taurus ukrajinska vojska ne može upravljati samostalno. One se navode satelitskim navođenjem, a az to su potrebni stručnjaci NATO-a. On svojim prijetnjama uzvraća na najave Zapada da će se aktivnije uključiti u rat. On time nije rekao da bi Rusija okupirala teritorij neke zemlje članice NATO saveza. Sama razmjena ovakvih poruka i prijetnji povećava napetosti i rizik od izbijanja rata širih razmjera.